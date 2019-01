Cruzime criminală. Un cuplu și-a ucis fiica adoptivă prin tortură și înfometare

Un judecător a condamnat-o pe Misty Jo Bousman Ray, în vârstă de 41 de ani, la închisoare pe viață, în timp ce soțul ei, Marc Ray, în vârstă de 43 de ani, a primit 80 de ani de închisoare.

Potrivit Daily Mail, ei au fost arestați în mai 2017 pentru moartea fetei lor adoptive, Sabrina Ray, care cântărea doar 25 de kilograme când a murit. Pe 9 ianuarie 2019, Misty Jo a pledat vinovată pentru o acuzație de răpire de gradul 1 și alte 2 acuzații de răpire de gradul 3 care vizează alte două fete adoptate, care locuiau acasă la Perry.

Luna trecută, Marc Ray a pledat vinovat la proces pentru acuzația de tratament abuziv asupra unui copil, care a cauzat moartea, precum și pentru 3 acuzații de răpire.

”Sabrina zace acolo, subnutrită, costelivă, plină de răni și vînătăi. Rănile și pielea abia dacă îi acoperă corpul scheletic. Domnule și doamnă Ray, acțiunile voastre și tratementele voastre asupra fiicei voastre în acest caz abia dacă pot fi descrise prin cruzime și răutate.” - a spus judecătorul Terry Rickers.

The State has this picture of #SabrinaRay up on the screen while victim impact statements from Sabrina's two younger siblings MR and HR are read in court. While they are read, #MarcRay is staring at the floor, #MistyRay is visibly emotional and crying @weareiowa5news pic.twitter.com/EyoFaG0zoi