Caz șocant. Femeie bătută și îngropată de vie, de vecini: „Au început să mă îngroape”

Femeie, în vârstă de 57 de ani, a suferit răni grave, în urma incidentului, transmite Mirror.

Potrivit presei locale, ea se afla în locuința sa, când doi frați care consumaseră băuturi alcoolice au pătruns cu forța în casă. Cei doi, despre care se crede că au vârstele cuprinse între 27 și respectiv 30 ani, ar fi bătut-o cu o bâtă de baseball.

Seara, suspecții ar fi luat-o pe femeie, ducând-o în cimitirul din zonă. Acolo au început să-i toarne apă pe față, până când a devenit conștientă, forțând-o să-și sape singură o groapă și să se arunce în ea.

„Eram în groapă, cu fața în jos și ei au început să mă îngroape. Mi-am acoperit fața pentru a-mi păstra puțin aer. În acest timp ei râdeau și își făceau planuri despre cum să-mi omoare toată familia. După ce au terminat, s-au întrebat dacă am murit și au plecat”, a povestit aceasta.

După ce bărbații au plecat, femeia a început să sape pentru a reuși să iasă afară.

Woman digs out of grave after 'being beaten and buried alive by neighbours' https://t.co/2o71AlZ60d pic.twitter.com/1uncCSSlCV