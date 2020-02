O femeie de 69 de ani a fost ucisă în timpul unui meci. Ce s-a întâmplat

În timp ce urmărea meciul la care participa și nepotul său, femeia a fost lovită de minge într-un accident.

Ulterior, ea a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, intrând în comă, scrie Mirror.

„A fost un accident oribil”, a comentat una dintre rudele victimei.

