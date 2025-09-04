„Gemenii paraziți” îndepărtați din abdomenul unui bebeluș. Medicii indieni au explicat cât de complicată este afecțiunea

04-09-2025 | 20:28
bebeluș

Medicii indieni au reușit să îndepărteze "gemenii paraziți" - doi fetuși care creșteau în interiorul abdomenului unui bebeluș în vârstă de 20 de zile.

Mihai Niculescu

Numită fetus in fetu, această afecțiune este extrem de rară, până în prezent fiind raportate mai puțin de 200 de cazuri în întreaga lume, dintre care câteva în India. Afecțiunea se dezvoltă la începutul sarcinii, când un făt malformat este absorbit de geamănul gazdă. Deși fătul nu este viu, acesta continuă să se dezvolte prin absorbția nutrienților de la geamănul gazdă.

În cazul rezolvat de medicii indieni, femeia era însărcinată cu tripleți și doi dintre fetuși au început să crească în interiorul abdomenului bebelușului supraviețuitor.

„Operația a fost dificilă, dar bebelușul este sănătos și se simte bine", a declarat pentru BBC Dr. Anand Sinha, chirurgul pediatru care a condus operația.

Copilul a fost externat din spital în urmă cu o lună și nu au existat complicații până acum, a adăugat el. Medicul a spus că perioada de recuperare după operație este crucială, deoarece infecția sau alte complicații s-ar putea dovedi fatale pentru un copil mic.

În 2024, un bebeluș în vârstă de trei zile din orașul Kolkata a murit la o zi după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea a doi fetuși malformați din abdomenul său.

În acest caz, părinții și-au internat bebelușul de 20 de zile la Fortis Memorial Research Institute din Gurugram în luna iulie.

„Avea abdomenul balonat, era iritabil și nu putea mânca nimic deoarece fetușii îi striveau stomacul", a declarat Dr. Anand.

O scanare a arătat două forme asemănătoare tumorilor în interiorul abdomenului, care erau de fapt fetușii malformați.

Dr. Anand a declarat că intervenția chirurgicală nu a putut fi efectuată imediat, deoarece copilul era deshidratat și subnutrit și trebuia mai întâi stabilizat. Starea sa s-a îmbunătățit după două zile, iar apoi o echipă de aproximativ 15 medici a efectuat operația.

„Operația a durat aproximativ două ore", a declarat Dr. Anand, adăugând că a trebuit să fie folosit echipament special din cauza vârstei pacientului.

De asemenea, deoarece fetușii erau atașați de organe precum ficatul, rinichii și intestinele, aceștia au trebuit extrași cu mare grijă, astfel încât să nu fie deteriorate organele sau vasele de sânge.

„Pe parcursul operației, temperatura bebelușului a fost monitorizată. De asemenea, a trebuit să ne asigurăm că nu a existat o pierdere prea mare de sânge", a explicat medicul.

Foetus in foetu este adesea diagnosticat în timpul sarcinii, dar Dr. Anand spune că uneori se găsesc gemeni parazitari la adulți dacă afecțiunea nu este detectată în timpul copilăriei.

El spune că, dacă nu sunt îndepărtați la timp, fetușii malformați continuă să crească în dimensiune pe măsură ce persoana îmbătrânește. Și, deși acești fetuși nu devin de obicei canceroși, sunt susceptibili de a cauza alte probleme persoanei, ceea ce va duce în cele din urmă la depistarea lor.

În februarie, medicii au îndepărtat doi fetuși din abdomenul unui bebeluș în vârstă de trei zile din statul Maharashtra.

Sursa: BBC

