Vulpile își fac apariția tot mai des în București. 17 persoane au ajuns la spital mușcate. Sfaturile medicilor

Deși nu par agresive, de anul trecut și până acum, 17 persoane au ajuns la spitalul Matei Balș atacate de aceste animale. Potrivit medicilor, netratată corespunzător, mușcătura de vulpe poate avea urmări grave.

Chiar dacă par simpatice nu vă apropiați de vulpile pe care le întâlniți mai nou și pe străzile din București. Sunt animale sălbatice și vă pot răni. Recomandat este să le ignorăm ori să facem zgomot, nu să ne apropiem sau să le urmărim.

Locuitor: „Eu am văzut la mine pe stradă, o vulpe, anul trecut, până în Revelion. Prima dată am crezut că e câine, apoi am descoperit că are coada aia stufoasă și era vulpe. Pe la piață pe la Giulești”.

Locuitor: „Am văzut o vulpiță, umblă de obicei seara, sunt drăgălașe, nu cred că e periculoase, mă rog, pot să aibă poate și rabie”.

Apariția vulpilor în mediul urban este în un proces natural, spun specialiștii iar motivele pentru care aceste mamifere s-au mutat la oraș, sunt destul de simple: dispariția câinilor fără stăpân, care altădată le țineau la distanță; hrana lăsată pe străzi pentru pisicile libere, care le atrage în zonele locuite și tot mai multe zone împădurite de la marginea orașelor s-au transformat în cartiere rezidențiale.

Deși sună neobișnuit mediul urban a devenit un mediu sigur pentru vulpi. Asta și pentru că în Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic acestea sunt singurele mamifere sălbatice la care este legală vânătoarea pe tot parcursul anului.

Problema este că vulpile pot să transmită rabie. Există totuși un program național prin care sunt vaccinate antirabic. Serul se injectează în ouă, lăsate apoi în natură că să le mănânce vulpile.

Adrian Marinescu, medic infecționist: „Dacă am avut ghinion să fim muscați, trebuie să ajungem cât de repede la un centru antirabic și urmează vaccinarea antirabică care se face în mai multe zile după o schemă bine stabilită. În afară de profilaxia pentru rabie, adică pentru turbare și care poate să presupună inclusiv imunoglobuline, vaccinarea antirabică, vaccinarea antitetanică, există și alte lucruri specifice, s-ar putea să fie o mușcătură importantă, să fie nevoie de chirurgie, să fie nevoie de niște măsuri locale, să asocieze antibiotic și așa mai departe, plus că e o perioadă de urmărire”.

Medicii spun că în cazul unei mușcături de animal, indiferent că este domestic ori sălbatic, cel mai bine este să curățam rana cu apă și săpun, nu cu spirt sau cu alt dezinfectant.

