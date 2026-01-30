"Anul trecut în septembrie au fost introduse 41 de molecule noi. Anul acesta începem în forţă cu alte 33 de medicamente şi extindem lista de boli pentru cele existente. (...) De ce este important acest ritm accelerat? Pentru că alternativa era inacceptabilă: pacienţi care aşteptau tratamente moderne în timp ce medicina avansa, iar listele rămâneau blocate în proceduri", a scris ministrul, pe Facebook.



Potrivit acestuia, în oncologie se va introduce, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutaţii genetice, tumori GIST şi alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluţii ţintite.



În acelaşi timp, a explicat Rogobete, se va asigura acces la tratament pentru boli grave şi rare: arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsii severe, boli autoimune şi inflamatorii cronice.



"Această schimbare are un impact direct pentru pacienţi: tratamente moderne disponibile în România, costuri mai mici pentru oameni, acces real, nu doar pe hârtie", a susţinut ministrul Sănătăţii.

