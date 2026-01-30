Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul va veni cu o propunere pentru ministerul Educaţiei cât de curând.

”Cât de curând, cu putinţă, nu pot să vă dau un termen şi anticipez întrebarea, nici un nume. A găsit o persoană, până acum? Nu am informaţii despre ceea ce s-a decis sau nu s-a decis, despre ce persoane sunt sau nu sunt. În momentul în care va fi luată o decizie, vă reamintesc că decizia trebuie luată şi în cadrul PNL, pentru că este un portofoliu care aparţine Partidului Naţional Liberal, în momentul acela decizia va fi comunicată”, a precizat Ioana Dogioiu.

Ea a menţionat că profilul poate fi intuit, şi anume că trebuie să fie o persoană cu credibilitate, cu anvergură în domeniul educaţiei.

Premierul Ilie Bolojan afirma, la începutul lunii ianuarie, că şi-a propus ca, până la finalul lunii să formuleze o propunere privind viitorul ministru al Educaţiei şi Cercetării, în aşa fel încât acesta să lucreze, alături de colegii săi, la legea bugetului de stat pentru acest an, care ar urma să fie gata la jumătatea lunii viitoare.

Premierul Ilie Bolojan deţine interimar funcţia de ministru al Educaţiei, după demisia lui Daniel David, în luna decembrie.



