În accident au fost implicate un autobuz de transport public și 12 autoturisme, iar patru persoane au fost rănite, a transmis Poliția.

Potrivit polițiștilor rutieri, accidentul s-a produs pe strada Mihai Eminescu din municipiul Mediaș.

Primele cercetări făcute de oamenii legii au indicat că șoferul autobuzului, un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Mediaș, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu mai multe autoturisme.

În urma accidentului, șoferul autobuzului a fost rănit. De asemenea, au suferit vătămări corporale un bărbat de 56 de ani, din Mediaș, conducător al unui taxi, precum și doi pasageri dintr-un alt autoturism: o femeie de 26 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din Blăjel.

Șoferul autobuzului a fost testat cu aparatul etilometru, iar rezultatul a indicat 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.