Un posibil leac universal pentru gripă: cocktail de anticorpi testat pe șoareci

24-09-2025 | 09:17
tuse raceala gripa
Un tratament universal împotriva gripei pare să fie aproape, afirmă cercetătorii americani, care sunt aproape de o soluție care să combată multitudinea de virusuri gripale care în anumite situații se pot dovedi mortale.

O echipă de oameni de știință de la The Jackson Laboratory (JAX), din Statele Unite, a dezvoltat un cocktail format din trei anticorpi, care, în testele de laborator realizate pe șoareci, a oferit o protecție aproape completă împotriva mai multor variante ale virusului gripal, inclusiv a celor extrem de periculoase provenite de la păsări și porci.

Spre deosebire de tratamentele existente, care acționează asupra enzimelor virale dar își pierd rapid eficiența din cauza mutațiilor constante ale virusului gripei, noua terapie cu anticorpi a reușit să mențină protecția chiar și după expuneri repetate pe parcursul unei luni. Cercetătorii spun că avantajul acestui tratament este rezistența la mutații, o problemă majoră în cazul gripei sezoniere și al tulpinilor noi.

