Aștepta de 2 ani pe listă, iar starea lui se agrava de la o zi la alta. De la începutul anului au fost 3 astfel de intervenții, dar numărul celor care așteaptă cu teama zilei de mâine este mult mai mare.

Reprezentanții Agenției Naționale de Transplant spun că, pentru astfel de oameni, prelevarea de organe de la cei aflați în moarte cerebrală este singura șansă.

Pacientul de 39 de ani era diagnosticat cu insuficiență cardiacă severă. În ultimii 2 ani, de când era pe lista de așteptare, a mai fost chemat de 2 ori pentru intervenție, dar testele au arătat că nu e compatibil. Abia a 3-a oară a fost cu noroc. De pe patul de spital, a transmis un mesaj pentru familie.

Corespondent PROTV: „Pacientul care a primit o inimă nouă aici, la Spitalul Floreasca din Capitală, se simte bine. Vorbește și mănâncă singur. Însă va mai rămâne câteva zile în Terapia Intensivă a secției CCV, pentru monitorizare. Medicii vor să se asigure că inima lui va fi perfect funcțională.”

Inima transplantată a fost prelevată la Spitalul Universitar, după ce un bărbat de 30 de ani a intrat în moarte cerebrală în urma unui AVC, iar familia și-a dat acordul pentru donarea de organe.

De la începutul anului au fost făcute 3 transplanturi de cord. Însă pe lista de așteptare sunt 71 de pacienți. Iar specialiștii spun că numărul celor care ar avea nevoie de o altă inimă sănătoasă este și mai mare.

Prof. dr. Horațiu Moldovan: „Investigarea pacienților pentru transplant cardiac este laborioasă și scumpă, presupune resurse calificate și spitale și laboratoare dedicate pentru acest proces.”

Totodată, Agenția Națională de Transplant atrage atenția că singura șansă a oamenilor care sunt pe listele de așteptare pentru o astfel de intervenție este prelevarea de organe de la cei aflați în moarte cerebrală.

Potrivit specialiștilor, moartea cerebrală reprezintă încetarea totală, definitivă și ireversibilă a funcțiilor creierului, inclusiv ale trunchiului cerebral – principiu cunoscut în medicină drept „whole-brain death”. Cu alte cuvinte, din punct de vedere medical și juridic, o persoană aflată în moarte cerebrală este decedată, dar organele sale pot salva alte vieți.

De la începutul anului, în România s-au făcut 31 de transplanturi cu organe prelevate de la 12 donatori aflați în moarte cerebrală. Pe listele de așteptare sunt însă mii de bolnavi care au nevoie de o astfel de intervenție.