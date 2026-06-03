Totul s-a întâmplat în localitatea Băneasa. Bărbatul ar fi mers băut la casa fetei de 14 ani supărat că adolescenta nu-și mai dorește o relație cu el.

Mama copilei a sunat speriată la 112 și a cerut ajutorul poliției. Echipajul l-a ridicat pe suspect și l-a dus la audieri. Investigațiile au arătat că barbatul s-ar fi împrietenit cu fata la începutul anului, iar in luna aprilie ar fi întreținut relații intime.

Ca urmare, procurorii au început urmărirea penală pentru viol asupra unui minor, violare de domiciliu și amenințare.

Dat fiind amenințările bărbatului, polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu care îl oblige să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de victimă și să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare.

Ulterior individul a fost arestat.