Tinerele din România folosesc intens creme anti-îmbătrânire: ”Am sute de produse”. Medic: ”Își fac mai mult rău”

Și la noi, importurile au crescut în ultimii ani și au depășit 300 de milioane de euro. Cei din generația Z și milenialii sunt cei mai interesați să achiziționeze creme, seruri și loțiuni care să prevină apariția ridurilor.

Specialiștii avertizează însă că nu există leacuri - minune care să oprească timpul în loc. Totuși, o cremă hidratantă și protecția solară nu trebuie să lipsească.

"Ținand cont că ai un ten tânăr nu îți recomand să folosești încă produsele antiaging, dar zilnic protecția solară".

Sunt tineri care folosesc totuși produse anti-îmbătrînire, chiar dacă nu este necesar.

Medic: ”Vedem aici o deshidratare, are nevoie de o hidratare pentru conturul ochilor, pentru că stăm foarte mult la calculator, televizor, telefon".

Mariana Pop, proprietara salon cosmetică: ”Foarte multe fete care își doresc să folosească produse anti-îmbătrânire, dar este devreme ca la 19 ani să folosești”.

Bugetul poate depăși câteva sute de lei.

Tanără: "Aoleu, nu știu, am peste o sută de produse, am de la toate brandurile și în general tind să folosesc tot aceleași produse. Retinoizi folosesc, da, cam de 3-4 ori pe săptămână”.

Și asta încă de la primele riduri de expresie.

”Tânără: Doar la nivelul frunții sau aici, așa, între sprâncene.

Reporter: Cât cheltui pe lună?

Tânără: Mult, peste 100 de euro”.

Medic: ”Au început așa, foarte agresiv, din dorința de a face bine, dar de fapt și-au făcut mai mult rău”

Mirela Susan, medic primar dermatolog: ”De multe ori poți să îți induci anumite probleme ale tenului sau chiar să-ți îmbătrânești prematur tenul și dacă folosești excesiv acele creme. Ne trezim într-adevăr că vin pacienți un ten foarte roșu, foarte sensibil, nu mai pot suporta nimic pe față. Au început așa foarte mult, foarte agresiv din dorința de a face bine, dar de fapt și-au făcut mai mult rău”.

Tânără: ”După filozofia mea, ridurile arată că, na... Am trăit, că am zâmbit, că am plâns!".

Cele mai multe produse anti-îmbătrânire provin din import, iar valoarea lor a crescut în ultimii ani, potrivit celor mai recente cifre ale Institutului Național de Statistică.

Dacă în anul 2020 valoarea produselor importate a depășit 200 de milione de euro, în 2024 suma a crescut cu aproximativ 60 la sută. În următorii ani, estimările arată că piața produselor anti-îmbătrânire va depăși 25 miliarde de euro, la nivel european.

Produse de înfrumusețare/de machiaj și preparate pentru întreținerea/ingrijirea pielii

IMPORT EXPORT

2024 316 mil EUR 71 mil EUR

2023 307 mil EUR 68 mil EUR

2022 276 mil EUR 54 mil EUR

2021 228 mil EUR 36 mil EUR

2020 201 mil EUR 36 mil EUR

SURSĂ: INSSE

