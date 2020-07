Sufocate de numărul imens de bolnavi Covid-19, spitalele au nevoie disperată de medici. ”Sunt epuizați”

În spitale se duce o luptă pe viață și pe moarte care epuizează cadrele medicale. Toate spitalele Covid au nevoie de personal, atrag atenția reprezentanții Federației Sanitas.

La Spitalul Clinic Witting din Capitală, de exemplu, nu sunt medici la secția ATI.

În Argeș, medicii sunt puțini față de numărul bolnavilor și sunt epuizați. Unii trebuie să facă și naveta, între Pitești și Leordeni.

14 pacienți cu forme ușoare de COVID-19 sunt internați acum la Spitalul Clinic nr. 1 CF Witting din Capitală.

Pacienții în stare gravă n-ar putea fi tratați pentru că secția ATI nu este funcțională.

”Dr. Florin Cristian Banu, manager Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting: Pentru ATI există un referat făcut chiar astăzi de șeful de secție de la ATI. În principiu, mi-a comunicat că ar mai fi nevoie de patru medici ATI sau rezidenți de anul patru și cinci.

Reporter: Și secția ATI aveți cum s-o deschideți dacă nu primiți cei patru medici solicitați astăzi?

Dr. Florin Cristian Banu: Secția de ATI se va deschide în momentul în care avem personal acoperit”.

Nici Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov nu funcționează la capacitate maximă.

În momentul în care a fost desemnat unitate covid Spitalul Județean Ilfov nu avea medic infecționist.

A primit unul prin detașare pe 2 săptămâni, dar are nevoie de 2 infecționiști și de încă 2 medici la Terapie Intensivă, ca să funcționeze la capacitate maximă.

Altfel există riscul ca o parte din paturi să apară în statistică dar să fie inutilizabile în realitate din lipsă de personal.

Călin Mircea Laza, manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov: ”Foarte greu de găsit oameni, am sunat peste tot, am solicitat ajutorul ministerului, am solicitatt ajutorul Spitalului Matei Balș, probabil că ei au mai mulți infecționiști și ne pot detașa și nouă”.

Este nevoie mare de personal medical și în spitalele suport Covid-19 din țară. În Argeș, de exemplu, medicii sunt puțini față de numărul pacienților.

Dr. Gabriel Copceag, director medical SJU Pitești: "Cu personalul nostru am ținut și secția de infecțioase de la Mioveni. De la 1 august personalul nostru a trebuit să se întoarcă, dar vă dați seama că va fi foarte greu să lăsăm nesupravegheați 60 de bolnavi covid. Deci sunt 8 medici infecționiști care sunt suprasolicitați, care fac în 2 locații, Mioveni și Pitești. Cea mai mare problemă, totuși, este la Terapie Intensivă, unde colegii sunt epuizați pentru că efectiv lucrează în aceleași combinezoane și acest achipament și deși am înființat 2 linii de gardă și avem anunț pentru 4 posturi, abia un rezident s-a prezentat pentru ocuparea acestui post”.

”Este o criă nu doar în România, e planetară!”

Lipsa de personal medical se simte și în clinicile private, în special în centrele de testare unde este nevoie de oameni calificați pentru prelevarea probelor.

Mihai Lala, proprietar clinică privată: ”Sunt probleme cu forța de muncă, sunt probleme pe toate planurile, de ce credeți că DSP-ul testează cu întârziere, de ce credeți că laboratoarele și clinicile mari fac programări peste trei săptămâni și vin rezultatele peste 72 de ore? Este o criză nu doar în România, e planetară!”.

Premierul Ludovic a anunțat că personalul medical care lucrează la Terapie Intensivă cu pacienți cu COVID-19, dar și angajații DSP ar putea primi mai mulți bani de la Guvern.

Decizia a fost luată după ce reprezentanții sindicatelor din sănătate s-au întâlnit cu Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru și premierul României.