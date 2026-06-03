A fost înjunghiat în timpul unui conflict, însă poliția l-a încătușat tot pe el. Protestele au devenit violente după ce autoritățile au dat publicității, la finalul procesului, scenele filmate atunci de polițiști.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Incidentul care a provocat violențele din Southampton, marea Britanie, a avut loc în urmă cu mai bine de un an. Henry Nowak, un student de 18 ani de la Universitatea din Southampton, a fost atacat de un bărbat și înjunghiat mortal în decembrie 2025, după o ieșire alături de colegii de la echipa de fotbal. Veniți la fața locului, polițiștii l-au încătușat pe tânărul aflat pe moarte.

Tânărul a fost, într-un final, descătușat, însă era prea târziu: o rană în piept l-a provocat moartea.

Tatăl băiatului: „Cu ultimele sale cuvinte, le-a spus ofițerilor că nu poate respira. Le-a spus că fusese înjunghiat. De fapt, Henry le-a spus ofițerilor de nouă ori că nu poate respira. Le-a spus de patru ori că fusese înjunghiat. Henry nu ar fi trebuit să moară pe străzile din Southampton, în custodia poliției. Modul în care a fost tratat a fost inuman și degradant”.

Autoritățile au dat acum publicității imaginile filmate de camerele polițiștilor, chiar în ziua în care agresorul, un tânăr indian din cultul Sikh, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crimă. În seara tragică, ucigașul le-a spus polițiștilor că el ar fi fost cel agresat.

Polițist: „O singură persoană este responsabilă pentru moartea lui Henry, iar acela este bărbatul care l-a înjunghiat în acea noapte. Bărbatul acela a mințit ofițerii la fața locului și nu am nicio îndoială că acest lucru a contribuit la confuzia asupra a ceea ce se întâmplase”.

Poliția a cerut scuze familiei tânărului ucis, iar autoritățile au demarat o anchetă internă asupra modului în care au acționat polițiștii în acea noapte.

Tatăl lui Henry: „Pentru noi, nu există finalitate. Nu există un moment în care durerea se oprește, nu există un moment în care golul în formă de Henry din familia noastră se umple. Vom purta această durere în fiecare zi pentru tot restul vieților noastre”.