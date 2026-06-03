Fata de 18 ani era în casă împreună cu mama şi fratele ei, când indivizii au spart uşa pe la intrare şi au intrat peste ei.

Fostul iubit al tinerei, un bărbat de 28 de ani, era printre atacatori şi a început să o lovească peste mâini şi picioare, cu o bâtă de baseball. Ar fi fost nervos că fata nu îşi mai dorea o relaţie cu el, potrivit unor surse din anchetă.

Mama victimei a reuşit să sune la 112, însă indivizii au fugit înainte de sosirea poliţiştilor. Anchetatorii i-au identificat rapid pe suspecţi.

Au fost audiaţi şi reţinuţi pentriu lovire, distrugere şi violare de domiciliu. În plus, fostul iubit are şi un ordin de protecţie pe numele lui şi este obligat să poarte brăţară electronică.

Între timp, fata a ajuns la spital şi a rămas internată, pentru că are o mână ruptă, în urma bătăii.