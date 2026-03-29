Un copil născut din părinți care au HPV, va avea de asemenea HPV. Este motivul pentru care vaccinarea privește ambele sexe.

Virusul HPV se transmite prin placentă. Ne explică profesor doctor Monica Cîrstoiu.

Prof dr Monica CÎrstoiu, Spitalul Universitar de Urgenţă București: „Ce e cel mai rău din punct de vedere medical e că un viitor copil al unui cuplu infectat poate să contacteze virusul atât în uterul, când creşte în uterul mamei, trasplancentar, dau poate în momentul nașterii pe cale naturală. Dar dacă mama e vaccinată, ea are anticorpri, anticopii trec către copil și îl protejează şi pe el”.

Vaccinarea anti-HPV privește ambele sexe. Este cea mai bună metodă pentru a preveni cancerul de col uterin, cancerul de rect şi cele din zona ORL.

Odată ce faceți infecția, în lipsa vaccinării, virusul nu circulă în sânge. Și nici nu produce anticorpi protectori pe termen lung. De aceea, apare recontaminarea.

Prof dr Monica Cîrstoiu, Spitalul Universitar de Urgenţă București: „El stă pe suprafața celulelor vaginului, care se decoamează o dată la fiecare 3 săptămâni și nu apucă acea celulă să formeze anticorpi. De ce ? Că se descoamează din structurile pe care organismul ar putea să genereze anticorpi. O femeie care a făcut anticorpi după prima infecție cu HPV 16 şi 18. 50% fac în primul an anticorpi, iar anticorpii dispar. Aceeași femeie se poate recontamina sau reinfecta de la alt partener tot cu tulpina 16, pe care, poate, a avut-o cu 5 ani în urmă pentru că nu mai are anticorpi”.

Tulpinile 16 şi 18 sunt înalt cancerigene. Vaccinul vă protezează de ele.

Femeile cu un singur partener intim pot se pot reinfecta când au o perioadă slabă imunitară. Virusul circulă și pe piele și se poate face așa numita auto-infectare, de la propria persoană.

Prof dr Monica CÎrstoiu, Spitalul Universitar de Urgenţă București: „Acest vaccin conține 9 tulpini. Nicio femei nu are toate cel 9 tulpini în momentul în care dezvoltă o leziune premalignă și ai operat-o. Îi este util pentru că va crea anticorpi contra tuturos acestor tipuri. Are toate șansele de a-și întări răspuns imun şi virusul să nu mai acționeze local”.

Aceasta deoarece, în lipsa vaccinării, riscul unui alt tip de cancer genital e de 8 ori mai mare. Și crește de 14 ori riscul cancerului anal. Pentru bărbați, vaccinul este util pentru că 70% din cancerele ORL sunt determinate de HPV.

Corespondent PRO TV: „În viitorul apropiat, screningul pentru cancerul de col uterin se va face prin testate HPV. Dacă aveți un test HPV negativ, timp de 3 ani ulterior, sunteți sigură că nu veți dezvolta leziuni precanceroase ale colului, spun medicii. Vaccinarea oferă răspuns imun optim între 11 și 14 ani și e recomandată ambelor sexe. Chiar dacă ați făcut infecția, vaccinul este util și recomandat”.

Până la 26 de ani, vaccinarea este decontată pentru ambele sexe. Apoi sunt decontate 50% din costuri. În prezent, 9 din 10 adolescenți sunt nevaccinați. Vaccinul anti-HPV este singurul care previne multe tipuri de cancer.