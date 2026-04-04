Clinica de wellness Klarity Skin Clinic din New Delhi promovează un pachet „Mounjaro Bride”, în timp ce alte clinici au integrat injecţiile pentru slăbit în pachete de transformare „pre-nuntă”, care în mod tradiţional se concentrau pe tratamente pentru piele şi schimbări de coafură.

Clinicile oferă pachete speciale pentru slăbit

Într-un videoclip pe reţelele sociale, Klarity oferă „nutriţie ghidată, Mounjaro şi antrenamente inteligente” pentru a pregăti miresele să păşească spre altar. Clinica nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Opt medici intervievaţi de Reuters au declarat că primesc tot mai multe solicitări din partea mireselor şi, în unele cazuri, şi a mirilor, privind utilizarea medicamentelor pentru slăbit înainte de nuntă.

Cererea pentru Mounjaro crește rapid

Mulţi au cerut Mounjaro, produs de Eli Lilly, primul medicament din clasa GLP-1 intrat pe piaţa din India atât pentru diabet, cât şi pentru slăbit. Potrivit medicilor, acesta a devenit mai căutat decât rivalul Wegovy, produs de Novo Nordisk.

„În ultimele luni, peste 20% dintre solicitările pe care le-am primit pentru injecţii anti-obezitate provin de la viitoare mirese, care ne spun deschis şi în cât timp urmează să se căsătorească”, a declarat Rajat Goel, chirurg bariatric la Hindivine Healthcare din New Delhi.

El a subliniat însă că prescrie aceste medicamente doar dacă pacienţii sunt eligibili din punct de vedere medical, nu pentru uz cosmetic.