Un studiu amplu sugerează că, în condiţiile unei alimentaţii corect planificate, dezvoltarea fizică a sugarilor nu este afectată de absenţa alimentelor de origine animală.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Ben-Gurion, în colaborare cu Departamentul de Nutriţie a Ministerului Sănătăţii din Israel, arată că sugarii proveniţi din familii vegane şi vegetariene au traiectorii de creştere foarte apropiate de cele ale copiilor din familii cu un regim alimentar omnivor până la vârsta de doi ani.

Analiza a inclus aproape 1,2 milioane de copii şi a fost publicată în luna februarie, în revista JAMA Network Open.

Date colectate timp de 10 ani pentru rezultate solide

Cercetarea a analizat date colectate pe parcursul a zece ani, între 2014 şi 2023, din registrele Ministerului Sănătăţii din Israel, care monitorizează dezvoltarea a aproximativ 70% dintre copiii la nivel naţional. Dimensiunea mare a bazei de date a permis evaluarea creşterii la nivel de populaţie, nu doar pe grupuri mici, aşa cum se întâmplă în multe studii anterioare.

Rezultatele arată că, la evaluările standard de creştere - greutate, lungime şi circumferinţa craniană - diferenţele dintre copiii din familii vegane, vegetariene şi cele cu o dietă normală care include produse de origine animală au fost minime şi fără relevanţă clinică. Diferenţele medii au fost sub pragul considerat semnificativ de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), iar ajustarea pentru greutatea la naştere a redus şi mai mult aceste variaţii.

În primele două luni de viaţă, sugarii din familii vegane au avut o probabilitate mai mare de a fi subponderali comparativ cu cei din familii cu dietă omnivoră. Această diferenţă s-a estompat progresiv şi nu a mai fost semnificativă statistic până la vârsta de 24 de luni. La vârsta de doi ani, proporţia copiilor cu talie sub valorile aşteptate pentru vârstă a fost redusă în toate grupurile alimentare, fără diferenţe semnificative între copii, indiferent de tipul dietei.

Autorii subliniază că rezultatele sunt valabile în contextul unei ţări dezvoltate şi al accesului la servicii medicale şi consiliere nutriţională. Ei atrag atenţia că alimentaţia pe bază de legume şi fructe trebuie să fie bine planificată, iar monitorizarea nutriţională în timpul sarcinii şi al primilor ani de viaţă rămâne importantă pentru susţinerea unei dezvoltări normale.

Cercetătorii concluzionează că, în condiţii adecvate, dietele vegetariene şi vegane nu compromit dezvoltarea fizică de bază a sugarilor în primii doi ani de viaţă.