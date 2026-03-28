El a explicat că se poate ajunge la suspendarea dreptului de liberă practică pentru medicul care emite concedii medicale fictive.

„A mai scăzut epidemia după măsurile luate anul trecut, după toate măsurile şi presiunea publică şi controalele care încă sunt în desfăşurare. Să ştiţi că au fost zeci, chiar sute de verificări şi de contravenţii şi de astfel de controle. Legislaţia s-a modificat mai agresiv, aş putea spune”, a declarat Alexandru Rogobete, la emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima TV, scrie News.ro.

Întrebat despre „tăierea” primei zile de concediu, ministrul a spus că nu aceasta este măsura de care era neapărat nevoie, dar că au fost făcute şi alte modificări.

„Acolo, mă rog, aş nuanţa puţin. Nu asta era măsura de care aveam nevoie neapărat. Dar au fost şi alte modificări făcute, de exemplu, putem ajunge inclusiv la suspendarea dreptului de liberă practică pentru medicul care emite concedii medicale fictive. Şi asta este cea mai importantă măsură din punctul meu de vedere. Să ştiţi că anul trecut a fost primul an când, de Sfânta Maria, nu a mai fost acea creştere a numărului de concidii medicale. Încep să scadă. Se vede şi în bani treaba asta, plătim mai puţin pe concediile medicale”, a susţinut Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a precizat că se plăteau 100-120 milioane de lei în plus pe concediile medicale.

„S-au redus cam cu 100-120 de milioane de lei în medie pe lună concediile medicale. Fără să includ acea modificare legislativă cu care nu sunt neapărat de acord, cu prima zi neplătită”, a declarat Rogobete.