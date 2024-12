Primul lucru pe care îl evită un neurolog ca să-și protejeze creierul și memoria

Dr. Richard Restak, profesor de neurologie la Școala de Medicină și Științe Medicale de la Universitatea George Washington din Statele Unite, este autorul a 20 de volume despre cercetarea creierului. În cartea „The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind”, el împărtășește câteva modalități susținute de știință pentru îmbunătățirea memoriei și păstrarea în formă a creierului.

Restak a explicat pentru CNBC cum își menține creierul sănătos la cei 82 de ani ai săi. Metoda lui este simplă, dar eficientă: "Încerc să evit plictiseala. Încerc să rămân activ. Învăț cuvinte noi, fac exerciții de memorie și le fac distractive."

