Care e principala temere a femeilor care apelează la stimularea ovariană ca să aibă o sarcină

Fiziologia ne spune că, în ovare, în perioada fertilă, în fiecare lună pornesc spre maturizare și 10-20 de celule reproducătoare, care nu vor putea fi duse la maturitate. Iată cum traducem această informație în fertilitate.

Când se termină celulele reproducătoare feminine din ovare, apare menopauza. Dar acestea devin slab calitative cu multă vreme înainte de menopauză.

Medic specialist: „Vin femei care spun că nu vor să facă stimulare din anumite motive și vor o fertilizare in vitro, dar pe ciclu natural. E o metodă care se practică și are rezultate foarte bune, dar trebuie să fim conștienți că procentul e mai mic. Din ce motiv? Haideți să ne gândim puțin la proces. La prima zi de menstruație pornesc pe drum un număr de ovocite pe ovarul drept și ovarul stâng. Pe ciclu natural acești foliculi și, implicit, ovocite sunt hrăniți de niște substanțe – hormonii care se elimină din hipofiză. Dar hipofiza noastră are capacitatea ca 1, maxim 2 foliculi, implicit ovocite, să îi aducă într-o dimensiune și maturitate care trebuie ca să fie bune să fie fecundate, restul dispar, se pierd”.

Prin stimulare, practic, ce facem? Dacă avem 15 foliculi, ajutăm hipofiza, adică dăm o hrană suplimentară încât, dacă ea are capacitatea să hrănească 1-2, cu stimularea respectivă să îi hrănim pe toți, și atunci probabil să avem embrioni de bună calitate. Sunt mult mai mari șansele să avem mai multe ovocite mature – și atunci să am 11, decât 1-2 mature.

Dacă ovarele produc 9, nu am 9 de bună calitate – o să am 1 sau 2. Se extrag, se fecundează cu spermatozoizii partenerului, lăsate să crească 5 zile și se implantează. Procesul e același, dar numărul de ovocite e mai mic.

Stimularea ovariană nu induce menopauza precoce.

Mai multe detalii, în VIDEO.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: