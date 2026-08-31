”Eu vă spun că mizez inclusiv pe oameni de bună credinţă de la partidele de dreapta care vor vota un posibil guvern. (..) În ceea ce priveşte AUR, poziţia noastră nu s-a schimbat. Respect şi respectăm alegătorii acestui partid, însă nu există perspectivă de a avea alianţă de guvernare cu AUR”, a declarat Grindeanu, potrivit News.ro.

Întrebat dacă ar accepta voturi de la parlamentari AUR care ar părăsi partidul, Grindeanu a spus:

”Eu n-am să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine”.

Preşedintele PSD a ţinut să precizeze că România se află într-o situaţie atât de dificilă din punct de vedere economic şi social, după măsurile dezastruoase ale lui Ilie Bolojan.

”Cred că este, până la urmă, o nesimţire, şi e corect cuvântul şi o sfidare efectivă la adresa românilor, ca acest circ politic să continue. Dacă unii încă au orgolii, e problema lor. Eu am venit astăzi cu acel acord în 10 puncte (..) pe care îl propun nu doar partidelor, cât şi societăţii civile, mediului de afaceri, tuturor”, a mai afirmat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că, în opinia sa, este necesar ”un moment zero” şi în politica românească.

”Orgoliile şi certurile continue nu cresc nici economia şi nici veniturile românilor. Dacă vrem ca în 2028 să nu fie un cutremur politic, cred că toate partidele trebuie să-şi dea seama şi să acţioneze mai responsabil. Toate partidele. Strâmbatul din nas şi cearta permanentă din perspectiva noastră provoacă blocaje politice şi mai provoacă ceva, lehamite din partea oamenilor, a românilor. La fel ca şi încăpăţânarea că doar cineva deţine adevărul absolut şi acest adevăr trebuie să fie impus tuturor”, a subliniat Sorin Grindeanu, el menţionând că este nevoie de mai mult dialog, din perspectiva PSD, pe scena politică.