Grindeanu a precizat că nu va susţine niciodată un sistem represiv, amintind că bunicul său, cel care l-a crescut, a fost deţinut politic şi torturat în perioada comunistă, potrivit Agepres.

"Ştiţi că în familia mea, şi mai exact bunicul meu, cel care m-a crescut, a fost închis şi a fost torturat în perioada comunistă, a fost deţinut politic. Prin urmare, nu veţi auzi de la mine niciun fel de cauţionare a unui sistem represiv şi criminal comunist. (...) Cred că domnul Pahonţu trebuie să-şi clarifice acele aspecte care sunt semnalate în ancheta jurnalistică. Ceea ce pot eu să vă spun din experienţa mea personală este că Serviciul de Protecţie şi Pază este un serviciu de pază extrem de profesionist şi este apreciat inclusiv de către partenerii externi. Mai departe, cred că trebuie să-i întrebaţi pe foştii preşedinţi Băsescu şi Iohannis, pe Nicuşor Dan şi chiar pe domnul Bolojan, care a fost preşedinte interimar, aşa cum bine ştim, vreo jumătate de an", a declarat Grindeanu, la Sinaia, întrebat cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public conform cărora Lucian Pahonţu ar fi participat la represiunea din Piaţa Universităţii, în noaptea de 21 decembrie 1989.

Liderul PSD a mai spus că nu intenţionează să se alăture celor care, în opinia sa, reacţionează la comandă.

"După 20 de ani (...) şi la 36 de ani de la Revoluţie avem astfel de revelaţii? Există astfel de descoperiri în România? Dar când am avut un procuror general ca Augustin Lazăr, procuror comunist, s-a sesizat cineva, care a trimis diverşi, dacă vreţi exemplific, la Aiud, diverşi condamnaţi politic? Sau când am avut un ministru al Justiţiei fost procuror comunist ca Monica Macovei, am mai avut asemenea revelaţii, cum le avem acum? Dar când românii au ales de două ori un fost turnător la Securitate, am avut asemenea revelaţii noi, în România?. Eu să ştiţi că această ipocrizie nu o gust absolut deloc. Dar deloc. Şi nu mă voi încolona deloc în spatele celor care mâncau sarmale la Cotroceni şi acum înjură", a transmis liderul PSD.