Rețelele de falsificatori copiază site-uri consacrate pentru comerțul cu aur și vând lingourile la un preț foarte atrăgător. Mai multe companii serioase au descoperit înșelătoria și au refuzat zeci de lingouri și sute de monede false, de multe ori imposibil de depistat cu ochiul liber.

O doamnă a sperat să vândă peste o sută de monede americane în Capitală, cumpărate de pe internet cu aproape trei milioane de lei... și toate false.

În ultimele două săptămâni, și un bărbat din Arad a aflat că fusese înșelat.

Laura Mirela Pană, autentificator: „20 de lingouri de 5 grame – paguba estimată la 60.000 de lei. Sunt oameni de bună credință care nu știu ce au în mână și, crezând că au aur pur, vă dați seama că e un șoc.”

Experții în metale prețioase avertizează că monedele și lingourile contrafăcute copiază fidel elementele de siguranță, ambalajele și certificatele originale. Falsificatorii folosesc de obicei wolfram în loc de aur, pentru că are densitate foarte apropiată, dar și argint și aliaje. Și acoperă falsul cu un strat subțire de aur.

Orice ofertă prea bună să fie adevărată e un fals

Corespondent PROTV: „Falsificatorii propun spre vânzare în mediul online lingouri care ar costa 3.500 de lei, la prețuri între 500 și 1.000 de lei. Însă, în acest domeniu, aproape orice ofertă care pare prea bună ca să fie adevărată este aproape sigur o capcană.”

Daniel Văduva, specialist în metale prețioase: „Aceasta este din aur, dar are o puritate mult mai scăzută decât ar trebui să aibă. Asta înseamnă tot fals.”

Depistarea falsurilor cu ochiul liber este imposibilă și pentru experți, și deseori dificilă fără a tăia lingoul. Specialistul verifică dimensiunile, greutatea la zecime de gram, sunetul în apă și pe suprafețe, comportamentul la reactivi, rezistența la zgâriere și atracția magnetică. Aurul pur este nemagnetic!

Specialiștii recomandă ferm achiziționarea aurului pentru investiții doar din surse autorizate, care oferă factură fiscală, testare profesionistă și garanția răscumpărării.