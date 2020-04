Pacienții care s-au vindecat de Covid-19 pot dona plasmă la mai multe centre din țară

De săptămâna viitoare Centrul de transfuzie sanguină București își deschide porțile pentru pacienții vindecați de Covid-19.

Aceștia sunt rugați să doneze plasmă ca să ajute bolnavi aflați în stare critică în spitale. Alte 17 centre vor fi deschise în toată țara.

În prezent sunt desfășurare studii clinice cu privire la administrarea de plasmă inclusiv persoanelor cu risc, și nu doar pacienților de la terapie intensivă.

Se numește plasmă convalescentă, e recoltată din sângele pacienților recuperați după Covid-19 și conține anticorpi. Creați de sistemul imunitar să lupte, specific, cu virusul. O singură donare de plasmă convalescență ajută 3 bolnavi, aflați în stare critică în spital. În prezent, 26 de americani, care au fost conectați la aparate, au fost externați după administrarea de plasmă.

Florin Hozoc reprezentant medicamente din plasmă: "În Statele Unite, Germania și Franța se desfășoară studii clinice privind administrarea de plasmă// persoanelor cu risc de a fi infectate pentru a li se oferi o imunitate pasivă".

Registrul donatorilor de plasmă convalescență este o inițiativă privată, pusă la dispoziția Ministerului Sănătății și Institului Național de Hematologie din România. Plasma înseamnă partea lichidă a sângelui.

Echipamentele donate celor 18 centre de transfuzii filtrează sângele, colectează plasma și redau donatorului elementele figurate ale sângelui- spre exemplu celulele roșii. Plasma donatorului se reface în doar 48 de ore, dacă acesta bea apă suficientă. E posibilă administrarea ei la 2 zile de la recoltare.

Lavinia Scripcaru, Centrul de transfuzii sanguine Iași: "Urmează să se încheie protocoale cu spitalele care vor fi desemnate tot prin intermediul Ministerului Sănătății, mă refer la acele spitale care vor urma să utilizeze acest tip de plasmă".

Plasma poate fi folosită și ca materie primă pentru medicamente, așa-numitele imunoglobuline anticovid. Din păcate însă, niciun centru de recoltare din România nu e acreditat european în prezent.

Sincron Florin Hozoc reprezentant medicamente din plasma: "Niciun producător european nu are voie să proceseze plasma care a fost colectată într-un centru de colectare care nu e autorizat și acreditat European Plasma Master File ori în momentul de față centrele din România nu sunt autorizate. Am impus în contractul de sponsorizare încheiat cu fiecare dintre centrele indicate de Ministerul Sănătății inclusiv obligația acestor centre ca în maxim 3 ani să se autorizeze și să se acrediteze".

În acest moment, câteva companii farmaceutice din Europa s-au unit și încep să testeze medicamentele numite imunoglobuline hiperimune policlonale anti-SARS-CoV-2, fără branding, din plasma pacienților vindecați.

Dominika Kovacs reprezentant companie farmaceutică producătoare:"Avem tehnologia să fabricăm această imunoglobulină hiperimună. E foarte sigură, pentru că purificăm plasma. E o metodă sigură pentru pacienți și va fi unul dintre primele tratamente țintite pentru COVID-19. Spre deosebire de un vaccin, care îți oferă o protecție pe termen lung, dar durează până ești protejat, acest tratament îți oferă o protecție imediată".

Pacienții vindecați de COVID-19 devin astfel resursă principala în lupta cu virusul.