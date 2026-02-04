Reprezentanţii Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, solicită reducerea timpilor de acces şi alinierea României la standardele europene, subliniind că un medicament compensat, dar inaccesibil în practică, reprezintă un eşec sistemic şi generează decese evitabile.

Diferenţa de peste doi ani faţă de alte state europene este cauzată de blocaje administrative şi proceduri birocratice, nu de considerente medicale, potrivit unui comunicat de presă al FABC.

„Analiza se bazează pe raportul Patients W.A.I.T. Indicator, care măsoară intervalul dintre autorizarea unui medicament de către Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) şi accesul efectiv al pacienţilor la tratament. Conform datelor din 2024, din cele 173 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană, media UE este de 46% terapii disponibile, în timp ce România oferă acces complet la doar 19%, respectiv 33 de medicamente", afirmă sursa citată.

În plus, susţine FABC, 81% dintre medicamentele inovatoare aprobate la nivelul Uniunii Europene sunt indisponibile pacienţilor români.

Doar 13% beneficiază de acces complet, iar 6% sunt disponibile cu restricţii, ceea ce înseamnă că „8 din 10 terapii aprobate la nivel european nu ajung la timp" la pacienţii din România, indiferent de beneficiul lor clinic.