Numărul donatorilor de celule stem din România, extrem de mic. Gestul nostru poate salva vieţi

La fiecare 3 minute, în lume, un om este diagnosticat cu cancer de sânge. Mulți pot fi vindecaţi prin transplant cu celule stem, însă în România sunt prea puţini donatori şi de aceea bolnavii noştri au nevoie de ajutor din străinătate.

Săptămâna aceasta medicii din centrele de transfuzii încearcă să explice oamenilor ce înseamnă donarea de celule stem, pentru a-i convinge să facă astfel de gesturi nobile pentru a salva o viaţă.

Carmen Olaru are 43 de ani. A auzit de registrul donatorilor de celule stem la ProTv si nu a ezitat sa se inscrie. Intr-o buna zi a fost sunata pentru ca exista un pacient compatibil cu ea care trebuie salvat.

Carmen Olaru, donatoare de celule stem: "A trebuit sa stau 3 zile internata, sa primesc niste injectii de stimulare a iesirii celulelor stem din maduva in sange si in ziua donarii mi s-a montat un cateter pe femurala, am stat vreo doua ore si jumatate acolo in sala si am donat".

De regula, donatorii fideli de sange sunt cei care accepta sa doneze si cellule stem. Un domn de exemplu a donat sange de 114 ori si acumv vrea sa ajute si bolnavii cu leucemie.

In Occident exista registrul donatorilor de celule stem de mai bine de 30 de ani. La noi a fost infiintat abia in aprilie 2013. Elena Francu a donat celule stem inca din anul 1990, dar a facut-o la Paris.

Acum metoda este mult mai simpla, insa donarea de celule stem poate avea loc doar in unul din cele 3 centre de transplant din Romania.

In acest moment in registrul unic al donatorilor de celule stem sunt inscrisi 64 de mii de romani. Un numar mult prea mic considera medicii hematologi.

E bine de stiut ca donatorii de celule stem nu primesc in schimb decat multumirile medicilor si bolnavilor aflati sub tratament.