Corespondent PRO TV: „Având în vedere temperaturile extreme din această perioadă, autoritățile sanitare au dispus o serie de măsuri pentru protejarea populației. În județele în care avem cod roșu și cod portocaliu, iar numărul solicitărilor poate fi în creștere din cauza caniculei, echipajele de ambulanță sunt alertate și suplimentate pentru a putea răspunde cât mai eficient tuturor apelurilor. În același timp, în unitățile sanitare se monitorizează stocurile de medicamente de urgență, în special cele necesare tratării afecțiunilor provocate sau agravate de caniculă. De exemplu soluții perfuzabile și medicația antitermică. În colaborare cu autoritățile locale, sunt amenajate puncte de distribuire a apei potabile și de acordare a asistenței pentru persoanele aflate în spațiile publice. Dacă ne hidratăm corespunzător cu apă, evităm excesul de cafea, nu consumăm alcool, mâncăm fructe și legume și nu stăm la soare în orele de vârf, avem mari șanse să nu ajungem la camera de gardă”.