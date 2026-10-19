Medicamentele pentru combaterea febrei, a tusei sau nasului care curge sunt eliberate fără rețetă, dar vă pot lăsa fără permis.

Ce combinații de medicamente te pot lăsa fără permis

Intră aici, de exemplu, combinații de paracetamol sau ibuprofen cu pseudoefedrină ori variante de ibuprofen și codeină.

Prof. dr. Radu Țincu, medic primar toxicolog: Pseudoefedrina are o structură asemănătoare cu amfetamina și metamfetamina, astfel încât atunci când se efectuează un test rapid pentru droguri de către poliție, este posibil să determine o reacție încrucișată și testul să fie pozitiv.

Iar codeina face parte din clasa opioidelor. Dozele șoc sau combinații ale acestor tratamente pot crește cantitatea de substanță ingerată. Specialiștii ne avertizează că durează câteva zile până când este eliminată din organism. În plus...

Beatrice Speteanu, farmacistă: Și efectele secundare ar putea dăuna celor care conduc, la opiacee, stare de somnolență, scade viteza de reacție, la pseudoefedrină este o stare de agitație, cu palpitații care poate da într-o ușoară amețeală, dacă dozele sunt mari au o alterare a percepției realității.

Corespondent ȘtirileProTV: Dacă testul rapid al poliției iese pozitiv, automat vor fi prelevate probe biologice la spital sau Institutul de Medicină Legală. Permisul este reținut timp de 3 zile, până când laboratorul dă rezultatul. Dacă este negativ, șoferul primește permisul și totul se încheie, însă dacă este pozitiv, lucrurile se complică, iar poliția deschide dosar de cercetare penală.

Dr. Gabriel Gorun, medic primar medicină legală: Se suspendă dreptul de a mai conduce până la soluționarea dosarului, procurorul dispune efectuarea unei expertize, aceasta include un buletin de analiză toxicologică exhaustiv, metaboliții prezenți se pot corobora cu eventuale documente medicale, expertiza durează relativ o săptămână, dar pașii procedurali mai lungi durează câteva luni. Am avut expertize în care am concluzionat că prezența în probele biologice era expresia unui tratament, fără ca acesta să fie de natură a influența capacitatea de a șofa.

De teamă să nu iasă pozitivi la aceste teste, unii șoferi nu conduc atunci când iau astfel de medicamente.

Tânără: Știu că pot ieși pozitivă și nu vreau să îmi creez probleme, când nu mă simt bine nu conduc.

Fiecare conducător auto are obligația să citească prospectul atunci când ia un tratament.