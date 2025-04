Medicii de la ATI avertizează că ”ne apropiem de o criză, în care riscăm să nu mai putem trata pacienții în stare critică”

Avertismentul vine după ce fondurile alocate de stat pentru programul de acțiuni prioritare s-au terminat în multe unități sanitare.

Este vorba de tratamentul pacienilor din secțiile de terapie intensivă, al celor cu AVC, traume și arsuri grave. Unii medici sunt deja în situația în care nu mai pot salva toți bolnavii.

Medicul Dan Mihoc, întors anul trecut din Franța ca să lucreze în Spitalul Județean din Oradea, spune că nu mai poate ajuta toți pacienții cu AVC care ar avea nevoie de el. De la Ministerul Sănătății a primit - pentru 3 luni - doar 170.000 de lei, deși a cerut câteva milioane. Spitalul i-a cumpărat materiale de aproape 1 milion de lei, dar tot nu ajung.

Dr. Dan Mihoc, medic primar neroradiologie intervențională: ”Anul trecut am făcut 190 de trombectomii, am fost pe locul 2 în țară, iar anul acesta avem 60 AVC-uri tratate prin trombectomie mecanică, am fi putut face undeva dublu cu finanțare adecvată. Susținem 5 județe și a crescut cererea. Necesarul ar fi la 10-11 milioane, pentru a putea susține.. Nu putem ajuta toți pacienții''.

Bolnavii care nu beneficiază de trombectomie rămân cu sechele grave sau își pierd viața.

Lipsa de finanțare se resimte și în secțiie de terapie intensivă, iar reprezentanții comisiei de ATI au trimis de o lună un memoriu către Ministerul Sănătății.

Prof. dr. Dorel Săndesc, Prim Vice-Președinte Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă:

''Sunt unele spitale mai mici, care efectiv nu au primit fonduri la începutul anului. Deja încep să apară aceste situații în care aceste spitale nu mai au cele necesare. Ne confruntm cu o situație care amenință să se transforme într-o criză. Toți acești pacienți costă foarte mult''.

Liliana Curea: ”Pentru urgențele majore, finanțarea vine direct de la Ministerul Sănătății, prin programele de acțiuni prioritare. Sunt în total 10 astfel de programe. Am luat exemplu a 4 dintre ele: ATI, AVC, ARSURI și TRAUMA și am cerut Ministerului alocarea și execuția bugetară pentru anul trecut și câți bani au plănuit să dea în 2025. Din păcate observăm că sumele pentru anul acesta sunt mult mai mici. Ceea ce înseamnă clar un număr mai mic de pacienți tratați.”

Mai mult, banii puțini au fost distribuiți inegal pentru cele 4 trimestre ale anului.

Prof. dr. Alexandru Rafila: ”Bugetele au fost alocate în cea mai mare parte în trimestru 4. Am discutat cu ministrul Finanțelor să putem aduce banii din trimestru 4 în trimestru 2 să putem să facem plăți. Această împărțire între trimestre a fost făcută și din considerente legate de deficitul bugetar”.

A trecut mai bine de o lună de când medicii fac cereri de refinanțare și se cere redistribuirea banilor, însă acest lucru nu s-a întamplat, iar pacienții suferă.

Ministerul Finanțelor nu a răspuns solicitării Știrilor Pro TV în ceea ce privește finanțarea acestor programe.

