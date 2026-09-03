Medicul Octav Ginghină, chirurg oncolog la Institutul Oncologic Bucureşti, afirmă că meditaţia, rugăciunea şi chiar şi efectul placebo favorizează efectele tratamentului în cancer, însă pacienţii nu trebuie încurajaţi să renunţe la tratamentul clasic, prescris de specialist, potrivit News.ro.

El subliniază că eventualele suplimente pe care pacienţii vor să le ia trebuie atent verificate, pentru ca ele să nu interfereze cu tratamentul prescris de oncolog.

"Există efectul placebo, prin care cineva crede într-o anumită substanţă şi acea substanţă are un efect asupra creierului. Vă pot confirma că în alte sisteme de sănătate există inclusiv în spitale pastile placebo. Adică dacă ai o pacientă care se plânge de ceva care tu realizezi că este subiectiv, îi dai o astfel de pastilă şi pacientei respective îi trece acel simptom, care, de fapt, nu era real. Acest lucru există în alte sisteme de sănătate, la noi nu există aşa ceva. Cred că e important ce face pacientul respectiv şi dau un exemplu: există studii demonstrate că meditaţia, rugăciunea, toate aceste lucruri favorizează efectele tratamentului în cancer, sunt studii ştiinţifice care demonstrează lucrurile acestea", a afirmat chirurgul oncolog Octav Ginghină, de la Institutul Oncologic Bucureşti, miercuri seară, la Medika TV.

”Există tot felul de șarlatani care încearcă să profite de disperarea acestor oameni”

El a subliniat că pacienţii cu cancer nu trebuie însă să renunţe la tratamentul primit de la medicul specialist, pentru a-l înlocui cu alte tratamente.

"Există tot felul de şarlatani care încearcă să profite de disperarea acestor oameni, să le dea speranţe false. De altfel, cred că toţi am auzit teorii că dacă iei nu ştiu ce plantă de nu ştiu unde celulele vor reacţiona singure şi se va vindeca totul şi nu ai nevoie de chimioterapie. (...) Dacă vine un pacient şi spune că-şi doreşte foarte mult să ia o anumită substanţă, trebuie verificat să nu interfereze cu tratamentul. E foarte important să nu renunţe la tratament, pe de altă parte trebuie să fim şi noi flexibili în a lăsa pacientul ca, dacă crede că ceva i-ar face bine, să poată lua anumite suplimente atent verificate şi să nu excludă tratamentul său", a argumentat chirurgul.