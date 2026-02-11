Lucrările vor dura, însă, luni de zile, spune conducerea. Între timp, multe cazuri sunt redirecționate în alte părți.

Un bebeluș internat marți în stare gravă la Spitalul Județean din Neamț a avut nevoie de transfer la o unitate de grad superior, cu terapie intensivă. Medicii au cerut ajutor la Spitalul de Copii din Iași. Aici n-a fost disponibil niciun loc.

Ștefan Gheorghincă, dir. med. Spitalul Județean Neamț: Nu sunt locuri în terapie intensivă. Nu putem pune viața pacientului în pericol trimițându-l.

Ce spun medicii

Copilul de trei luni a fost transferat în Capitală. Cazul nu este singular. Medicii de la Maternitatea Cuza Vodă din Iași vorbesc de dificultăți similare, la transferurile către Spitalul de Copii.

Anca Bivoleanu, șef de secție, Maternitatea Cuza Vodă: Nu este corect ca cel mai mare spital din zona Moldovei pentru neonatologie să aibă doar 4 paturi din 10. Nu este deloc corect și uman. Trebuie să ne gândim și la mamă când ea naște în Iași și copilul trebuie dus la București, la Suceava, este foarte greu.

La Spitalul de Copii, din cele 44 de locuri de ATI sunt folosite 20, după închiderea din septembrie anul trecut decisă de Ministerul Sănătății, pentru reamenajare. Aici mai mulți copii au murit atunci infectați cu bacteria serratia.

Marius Voicescu, purtător de cuvânt DSP Iaș: În urma controlului s-au trasat măsuri, s-au depistat disfuncționalități și până nu se remediază aceste neconformități nu se va relua activitatea.

Printre altele, spitalul trebuie să monteze chiuvete suplimentare în secție. A fost nevoie de mai multe avize, fiind vorba despre lucrări la un spital modernizat anterior prin fonduri europene.

Marius Danga, vicepreședinte CJ Iași: În condițiile în care nu avem aprobat nici bugetul de stat, nici bugetul local, nici bugetul spitalului aceste proceduri nu pot fi demarate. Vom avea nevoie de o extindere de termen.

Corpul de ATI închis nu se va deschide mai devreme de încă 3-4 luni, crede conducerea spitalului.