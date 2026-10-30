În timpul activității extravehiculare, care a durat 7 ore și 11 minute, Menon și Kutryk au instalat și desfășurat un panou solar extensibil de tip IROSA (International Space Station Roll-Out Solar Array), conectat la canalul de alimentare electrică 2A al stației. Acesta este al șaptelea panou IROSA instalat pe ISS și va furniza energie suplimentară pentru susținerea operațiunilor esențiale, inclusiv pentru dezafectarea controlată și în condiții de siguranță a stației, potrivit NASA.

Când va fi următoarea ieșire în spațiu

Cei doi astronauți au îndeplinit și mai multe sarcini pregătitoare pentru următoarea ieșire în spațiu, programată joi, 5 noiembrie. Atunci, ei vor instala al optulea și ultimul panou IROSA, pe canalul de alimentare 3B. NASA va transmite în direct operațiunea, începând cu ora 6:45 EDT.

După ieșirea în spațiu din 5 noiembrie, toate cele opt panouri solare extensibile vor fi instalate, iar modernizarea sistemului de alimentare cu energie al stației va fi încheiată.

Împreună, cele opt panouri vor crește cu până la 30% cantitatea de energie disponibilă. Astfel, capacitatea de producere a energiei electrice a stației va crește de la 160 de kilowați la aproximativ 215 kilowați.

Aceasta a fost cea de-a patra ieșire în spațiu pentru Anil Menon și prima pentru Joshua Kutryk. Totodată, a fost cea de-a 100-a ieșire în spațiu realizată de astronauți americani și cea de-a 285-a ieșire desfășurată pentru asamblarea, întreținerea și modernizarea Stației Spațiale Internaționale.