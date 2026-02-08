Trupa a anunţat sâmbătă că Arnold „a murit în pace, înconjurat de cei dragi, în somn, după o luptă curajoasă cu cancerul”.

3 Doors Down s-a format în Mississippi în 1995 şi patru ani mai târziu a primit o nominalizare la premiile Grammy pentru hitul Kryptonite.

Arnold a scris piesa în timpul orei de matematică, când avea 15 ani, potrivit comunicatului formaţiei.

Albumul lor de debut, The Better Life, s-a vândut în peste 6 milioane de exemplare. A doua nominalizare la premiile Grammy a venit în 2003, pentru piesa When I’m Gone.

Trupa a declarat că Arnold „a contribuit la redefinirea muzicii rock mainstream, combinând accesibilitatea post-grunge cu compoziţii emoţionale directe şi teme lirice care au rezoneat cu ascultătorii obişnuiţi”.

3 Doors Down a lansat şase albume, cel mai recent fiind Us and the Night în 2016.

Single-urile au inclus Loser, Duck and Run şi Be Like That, care au apărut pe coloana sonoră a filmului American Pie 2 din 2001.

În timp ce promova al cincilea album, Time of My Life, Arnold a declarat că se consideră norocos că şi-a construit o carieră în industria muzicală, notează The Guardian.

„Dacă faci ceva atât de mult timp cât am făcut-o noi, nu poţi să nu devii mai bun la asta, ştii?”, a declarat Arnold pentru Associated Press în 2011.

În 2017, 3 Doors Down a cântat la primul concert de inaugurare al lui Donald Trump.

Arnold şi-a anunţat diagnosticul de cancer în luna mai a anului trecut, spunând că carcinomul renal cu celule clare a metastazat la plămâni. Trupa a fost nevoită să anuleze turneul de vară.

„Muzica lui a răsunat mult dincolo de scenă, creând momente de conexiune, bucurie, credinţă şi experienţe împărtăşite care vor dăinui mult după ce scenele pe care a cântat vor fi dispărut”, au declarat membrii trupei.