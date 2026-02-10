Cercetătorii de la o universitate din Japonia au precizat că acesta este un mecanism de protecție al creierului, moștenit de-a lungul timpului.

Fie că este vorba despre mutarea într-o casă nouă sau plecarea într-o vacanță, somnul din prima noapte de la instalare este adesea unul mai agitat.

Femeie: „A fost așa când ne-am mutat. A fost ciudat, era un spațiu nou, prea multă liniște. Somnul a fost întrerupt, cu foarte multe pauze.”

Bărbat: „Când ești în deplasare, corpul nu se odihnește la fel, pentru că nu dormi în patul personal."

Raluca Bercea, medic specialist în somnologie: „Este un fenomen real și documentat numit efectul primei nopți. Avem creierul care funcționează ca un sistem de supraveghere. Într-un mediu nou emisfera stângă a creierului rămâne mai activă decât cea dreaptă. De aceea există o vigilență crescută. Creierul stă la pândă.”

Pe de altă parte, mulți se confruntă cu o arhitectură a somnului alterată, spun specialiștii. Adică adorm mai târziu decât sunt obișnuiți.

Femeie: „N-ai somn, nu poți să dormi. Tot timpul când plec undeva. Te învârți pe o parte pe alta e dificil tare."

Femeie: „Când plec de acasă simt diferența măcar două zile, indiferent că e la mare la munte. Se simte. Oboseala, e altfel."

Raluca Bercea, medic specialist în somnologie: „Când dormi într-un hotel sau într-un pat la prieteni structura somnului tău se modifică de la prima noapte. Ne ia mai mult timp să adormim uneori cu 30-60% mai mult decât acasă."

În următoarele nopți, creierul se obișnuiește treptat cu noul spațiu, iar somnul revine la normal.