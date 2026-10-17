Un medic a explicat, în emisiunea „Vorbește lumea”, care sunt cele mai întâlnite cauze ale durerilor de burtă la copii, cum se modifică acestea odată cu înaintarea în vârstă și care sunt simptomele ce ar trebui să îi determine pe părinți să solicite ajutor medical fără întârziere.

Potrivit specialistului, disconfortul abdominal poate avea o origine funcțională, fără să existe o boală care să îl explice, sau poate fi provocat de afecțiuni ale stomacului, intestinelor și ale altor organe din abdomen.

Medicul a subliniat că durerile abdominale reprezintă un motiv frecvent pentru care copiii ajung la cabinet, mai ales în perioadele de schimbare a rutinei, cum este începutul școlii. În timp ce unele episoade sunt asociate cu stresul sau cu tulburările digestive obișnuite, altele pot necesita investigații suplimentare.

De ce apar durerile abdominale la copii. Cum se schimbă cauzele în funcție de vârstă

Vârsta este unul dintre factorii care pot orienta medicul către cauza durerilor abdominale. Afecțiunile întâlnite la copiii mici nu sunt întotdeauna aceleași cu cele care apar la școlari sau adolescenți.

La preșcolari, printre cauzele frecvente se numără constipația și gastroenterocolitele. O altă posibilă explicație este adenita mezenterică, o inflamație a ganglionilor limfatici din abdomen, care poate apărea inclusiv în asociere cu infecții respiratorii.

În cazul copiilor care merg la școală, durerile de burtă pot avea și o componentă emoțională. Anxietatea provocată de mediul școlar, de schimbările din program sau de alte situații stresante se poate manifesta prin simptome digestive, chiar și în absența unei boli organice.

Totuși, la această categorie de vârstă trebuie luate în calcul și alte probleme, precum infecțiile digestive, parazitozele sau apendicita.

„Când vorbim de un copil mai mare, de vârstă școlară, aici intervin tulburările funcționale, adică anxietatea față de școală, care se manifestă strict la nivel digestiv”, a explicat specialistul la „Vorbește lumea”.

Ce afecțiuni digestive pot provoca dureri de burtă la adolescenți

După vârsta de 12 ani, pot apărea și afecțiuni digestive întâlnite frecvent la adulți. Printre acestea se numără gastrita, refluxul gastroesofagian și infecția cu Helicobacter pylori.

De asemenea, durerile abdominale pot fi asociate cu boala celiacă sau cu boli inflamatorii intestinale, precum boala Crohn și rectocolita ulcero-hemoragică. În unele cazuri, cauza poate fi una chirurgicală, inclusiv apendicita.

Specialistul a atras atenția că identificarea corectă a cauzei este importantă pentru stabilirea tratamentului. Simptomele nu trebuie interpretate exclusiv în funcție de vârstă, deoarece aceeași manifestare poate avea explicații diferite de la un copil la altul.

Cinci semne de alarmă în cazul durerilor de burtă la copii

Deși multe episoade de durere abdominală nu reprezintă o urgență, anumite simptome necesită evaluare medicală imediată. Părinții trebuie să urmărească atât intensitatea durerii, cât și manifestările care o însoțesc.

Durerea abdominală îl trezește pe copil din somn

Dacă durerea este suficient de puternică pentru a trezi copilul din somnul profund, aceasta trebuie tratată cu atenție și evaluată de un medic, mai ales dacă se repetă sau este însoțită de alte simptome.

Vărsăturile sunt persistente, verzi sau conțin sânge

Vărsăturile care nu se opresc reprezintă un motiv de îngrijorare, în special atunci când au o culoare verde, care poate indica prezența bilei, sau conțin sânge.

În aceste situații, copilul trebuie evaluat de urgență. Părinții nu ar trebui să aștepte ca simptomele să dispară de la sine.

Scaunul conține sânge sau are o culoare neagră

Prezența unei cantități importante de sânge în scaun poate semnala o problemă care necesită investigații rapide. Același lucru este valabil pentru scaunele negre, care pot indica prezența sângelui digerat.

Apariția acestor manifestări, mai ales împreună cu dureri abdominale, impune solicitarea ajutorului medical.

Durerea este atât de puternică încât copilul nu se poate mișca

O durere abdominală foarte intensă, care împiedică mișcarea copilului, poate indica o afecțiune acută. Situația devine cu atât mai îngrijorătoare dacă abdomenul este foarte tare la atingere.

Medicul a explicat că rigiditatea abdominală, cunoscută și sub denumirea de „abdomen de lemn”, poate reprezenta un semn al unei afecțiuni chirurgicale.

„Când avem o apărare musculară, adică îl doare atât de tare abdomenul pe copil, încât nu se poate mișca, iar când părintele încearcă să pună mâna pe burta acestuia, este tare ca piatra. Noi îl numim abdomen de lemn și de obicei înseamnă o afecțiune chirurgicală care ar trebui evaluată imediat”, a avertizat specialistul.

Durerea abdominală este însoțită de simptome îngrijorătoare

Nu doar durerea în sine contează, ci și felul în care evoluează aceasta și celelalte manifestări care apar simultan. Episoadele persistente, agravarea stării generale sau asocierea cu vărsături anormale și sângerări trebuie evaluate de un medic.

Dacă durerea este severă, abdomenul este rigid ori copilul prezintă vărsături verzi sau cu sânge, este necesară prezentarea imediată la urgență.

Ce investigații recomandă medicul pentru identificarea cauzei

Stabilirea diagnosticului începe cu o discuție detaliată cu părintele și copilul, în funcție de vârstă. Medicul urmărește unde este localizată durerea, cât durează, în ce condiții apare și dacă există simptome asociate.

Urmează examinarea clinică, care include evaluarea abdomenului, dar și verificarea altor zone ale corpului ce pot oferi indicii despre cauza problemei.

În funcție de simptome și de rezultatele examinării, specialistul poate recomanda:

analize de sânge;

analize de scaun;

sumar de urină;

urocultură;

ecografie abdominală.

Ecografia este o investigație neinvazivă, care permite examinarea organelor abdominale și poate contribui la identificarea unor posibile cauze ale durerii.

Nu toți copiii au nevoie de toate aceste teste. Investigațiile sunt alese în funcție de istoricul simptomelor și de suspiciunea medicului.