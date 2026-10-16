Bijuteria poartă semnătura unei case de bijutieri celebre, Aletto, şi are un preţ de pornire de 50.000 de euro, foarte redus faţă de preţul de listă - 260.000 de euro, scrie News.ro.

Numele Aletto poartă o tradiţie de cinci generaţii de bijutieri, cu rădăcini la Napoli şi peste 130 de ani de istorie. În 1889, Bartolomeo Aletto primea comanda unei bijuterii dedicate inaugurării Turnului Eiffel, la Expoziţia Universală de la Paris. Continuată de familia Aletto în Italia şi apoi în Statele Unite, această moştenire îmbină măiestria lucrului manual cu realizarea unor bijuterii spectaculoase.

Inelul Aletto are un diamant de 9,05 carate

Inelul, prezentat la Artmark de Liviu Matei - expert licenţiat GIA (Gemelogical Institute of America), însoţit de un certificat suplimentar, este o piesă rară, de colecţie, şi se remarcă prin dimensiunea diamantului central şi eleganţa monturii din platină.

„Este un inel superb, executat de fraţii Aletto, care, aproximativ în anii ’80, au început să lucreze pentru Maison Van Cleef & Arpels. Până atunci şi-au construit o reputaţie de a putea executa bijuterii de o foarte înaltă calitate, atât prin finisaj, cât şi prin concepţie. Este o firmă de renume, executau doar piese exclusiviste. Acest inel este executat manual, pentru o comandă specială. Diamantul central, de 9.05 carate, este inscripţionat pe interiorul inelului. Am remarcat şi tăietura foarte bună”, spune Liviu Matei.

Licitația include și alte bijuterii de colecție

Selecţia licitaţiei „French & Italian Luxury” propune şi alte întâlniri între arta bijutierului şi frumuseţea pietrelor preţioase. Un set de trei cercei din aur bicolor surprinde prin formula neobişnuită şi jocul cromatic al safirelor, rubinelor, smaraldelor şi diamantelor, oferind posibilitatea unor asocieri diferite (de la 11.000 de euro). O brăţară din aur, datată în jurul anului 1900, păstrează farmecul bijuteriilor de epocă: împletitura amplă şi ornamentul floral central, decorat cu diamante, îi conferă o prezenţă sculpturală (de la 9.000 de euro).

O broşă în stil Art Nouveau, din aur şi platină, atrage prin smaraldele de Columbia şi desenul ajurat, cu volute delicate - la un preţ de pornire de 5.000 de Euro. Iar un lanţ cu pandantiv din aur alb şi platină pune în prim-plan un smarald oval, al cărui verde este accentuat de diamante şi de tonurile reci ale monturii - la un preţ de pornire de 4.200 de euro.

Spiritul francez al eleganţei întâlneşte exuberanţa italiană într-o selecţie completată de genţi, mănuşi şi eşarfe semnate de case precum Chanel, Gucci şi Prada.

Toate bijuteriile pot fi admirate gratuit, înaintea licitaţiei, la Palatul Cesianu-Racoviţă, zilnic (de luni până duminică), între orele 10:00 şi 20:00. Pot fi deja depuse şi oferte de licitaţie, pentru fiecare eveniment Artmark. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecţionar, aici, proces care este, de asemenea, gratuit.