Ce alimente cresc aciditatea gastrică. Cum controlezi boala de reflux prin alimentație

Majoritatea oamenilor experimentează măcar o dată în viață un episod de reflux, însă unele persoane se confruntă în mod persistent cu această tulburare, caz în care poartă denumirea de boală de reflux esofagian. Medicamentele antiacide prescrie de medic sunt principala metodă de tratament, însă modificarea stilului de viață reprezintă o măsură esențială pentru a controla eficient simptomele. Descoperă în continuare cum poți controla boala de reflux prin alimentație. Refluxul gastroesofagian - simptome Cei mai mulți oameni se confruntă cel puțin o dată în viață cu un episod de reflux gastroesofagian. Simptomele pot fi similare unei indigestii și pot apărea după o masă bogată, după ce consumi anumite alimente sau dacă te întinzi în pat imediat după masă, descrie Cleveland Clinic. Refluxul este caracterizat de ascensiunea conținutului gastric în esofag – tubul prin care alimentele ajung în stomac după înghițire. Întoarcerea alimentelor și acidului din stomac în esofag are ca rezultat următoarele simptome: Senzația de arsură gastrică, care iradiază în zona pieptului și în gât – de aceea, tulburarea mai este cunoscută sub denumirea de arsură retrosternală (pirozis), arsură în piept sau la stomac;

Regurgitarea alimentelor și lichidelor în spatele gâtului – acest lucru poate produce un gust acru;

Durere în gât și dificultăți de înghițire – dacă acidul ajunge până aici;

Greață;

Simptome respiratorii, cum ar fi tuse (în cazul bolii de reflux gastroesofagian). Refluxul ocazional nu este considerat o patologie, fiind o problemă comună. În orice caz, anumite persoane se confruntă cu aceste simptome aproape tot timpul. Boala de reflux gastroesofagian este caracterizată de prezența cronică a acestor simptome, ceea ce poate afecta semnificativ calitatea vieții. Refluxul acidului gastric în mod persistent poate produce esofagită – inflamație, leziuni în esofag și durere cronică, prezintă aceeași sursă. Boala apare adesea din cauza slăbirii sau relaxării sfincterului esofagian inferior, un mușchi circular aflat la intersecția dintre esofag și stomac, care în mod normal rămâne închis după masă. Fumatul, anumite medicamente, sarcina, hernia hiatală, anomaliile congenitale de structură ale esofagului, obezitatea sunt alte cauze posibile ale bolii de reflux gastroesofagian. O serie de modificări ale stilului de viață (cum ar fi comportamentul alimentar) te pot ajuta să ții sub control simptomele acestei boli. Ce alimente și băuturi să eviți Potrivit Harvard Health Publishing, Healthline și Medical News Today, este indicat să eviți alimentele și băuturile asociate cu relaxarea sfincterului esofagian inferior, care s-au dovedit a fi factori declanșatori ai simptomelor: Menta, ceaiul de mentă și bomboanele cu mentă;

Ceapa;

Cafeina;

Ciocolata;

Băuturile carbogazoase (apă carbogazoasă, sucuri acidulate);

Alcoolul;

Sucurile necarbogazoase din comerț;

Usturoiul;

Alimentele puternic condimentate sau iuți;

Oțetul;

Fructele și legumele acide (roșii și suc de roșii, lămâie, lime, grepfruit, pomelo, mandarine, clementine, portocale, ananas);

Sosuri din comerț;

Băuturi care conțin cafeină (cafea, energizante, ceai negru și verde);

Alimente prăjite în ulei;

Alimente cu index glicemic ridicat – produse de patiserie-cofetărie, covrigi, pâine albă și alte produse cerealiere rafinate (orez alb, paste albe), sucurile de fructe, chipsurile și alte snacksuri, produse bogate în zahăr (cereale pentru micul dejun, dulciuri din comerț);

Carne procesată, cum ar fi mezeluri;

Carne roșie grasă (cum ar fi cea de porc);

Brânzeturi grase;

Consumul excesiv de ouă (mai multe ouă la o singură masă);

Cantități mari de grăsimi – maioneză, uleiuri vegetale, unt. Aceste alimente sunt responsabile de apariția simptomelor în majoritatea cazurilor. Totuși, este important să analizezi toleranța individuală la alimente, pentru a stabili clar care sunt factorii declanșatori în cazul tău. Spre exemplu, poți tolera roșiile proaspete, dar nu și sosul de roșii. Ce alimente să consumi Potrivit surselor menționate, este important să ai o alimentație cât mai naturală, care să includă: O varietate de legume colorate, atât proaspete, cât și preparate termic (cu excepția roșiilor);

Fructele, altele decât citrice și ananas (cum ar fi banane, mere, prune, fructe de pădure, caise etc.);

Cereale integrale – fulgi de ovăz integrali, pâine integrală, orez brun;

Pseudocereale, cum ar fi quinoa;

Leguminoase boabe – năut, linte, mazăre, fasole;

Lactate slabe (semidegresate sau low-fat), în cantități moderate;

Carne slabă de pasăre, fără piele;

Pește;

Fructe de mare;

Ouă în cantități moderate - cum ar fi doar 1-2 ouă la masă, în funcție de toleranță. Acestea pot fi fierte, poșate sau gătite în tigaia antiaderentă cu capac, fără ulei;

Grăsimi sănătoase în cantități mici – avocado, nuci, migdale, nuci braziliene, caju, alune de pădure, arahide, unt de arahide, semințe de in, chia, dovleac, ulei extravirgin de măsline, de in, de nuci etc. Acestea trebuie consumate crude (neprăjite și nesărate). Uleiurile extravirgine se adaugă în farfurie, după finalizarea tratamentului termic;

Ierburi aromatice proaspete, în locul celor uscate. Alte sfaturi utile Pentru a ține cu succes sub control manifestările bolii de reflux gastroesofagian, alegerile alimentare corecte nu sunt suficiente. Ține cont, de asemenea, de următoarele modificări ale stilului de viață: Evită mesele târzii – consumă ultima masă cu cel puțin 2-3 ore înainte de culcare;

Mănâncă lent, conștient, mestecând bine alimentele;

Evită supraalimentarea – în loc să mănânci o cantitate mare de alimente o dată sau de două ori pe zi, consumă mese mai mici și mai dese;

Nu de întinde în pat imediat după masă – ieși la o plimbare în următoarele 2-3 ore, rămâi în ortostatism sau în șezut. Dacă dorești să te așezi în pat, folosește o pernă mare pentru a menține trunchiul mai ridicat decât restul corpului;

Evită să strângi puternic cureaua pantalonilor. Este indicat să porți haine largi;

Simptomele bolii de reflux se agravează după fumat, deci este o idee bună să iei măsuri de renunțare la acest obicei;

Bea înghițituri mici de apă după masă, însă evită să bei o cantitate mare;

Controlează simptomele acute prin administrarea medicamentului antiacid recomandat de medic;

Menține o greutate normală sau ia măsuri pentru scădere în greutate (alimentație echilibrată și activitate fizică) – apelează la un nutriționist-dietetician autorizat pentru un plan alimentar corect, care să te ajute să slăbești sănătos;

Nu face sport intens în următoarele 2-3 ore după masă;

În loc să prăjești alimentele în ulei, gătește-le prin fierbere, la abur, la cuptor, la airfryer, pe grătar sau grill. Prin urmare, comportamentul alimentar are o influență majoră asupra simptomelor bolii de reflux gastroesofagian. Adresează-te medicului pentru tratament și cere ajutorul dieteticianului pentru a te asigura că te alimentezi sănătos.

