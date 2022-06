Un pensionar din Galați a salvat sute de români. Bărbatul donează sânge de 44 de ani

Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, sărbătorită astăzi, a făcut ca numeroase centre de transfuzii din țară să fie luate cu asalt.

Donatorii care și-au făcut un obicei din a le călca pragul o dată la 70 de zile s-au bucurat că îi pot încuraja și pe alții să salveze vieți.

La Galați, un pensionar care face acest lucru de 44 de ani, a calculat că, din aproape 100 de donări, a salvat 300 de vieți.

Cine este veteranul donatorilor de sânge din Galați

Gică Dimache este veteranul donatorilor din Galați. Fost proiectant pe platforma combinatului siderurgic, a început prin a-și ajuta un prieten care avea nevoie de sânge.

Gheorghiță Dimache, veteranul donatorilor: „Din 1978 – 44 de ani fac anul ăsta. Deci echivalentul a 11 olimpiade de sport, dacă o luăm așa. Și o să donez în continuare, cât îmi va permite calitatea sângelui. Și legea, bineînțeles.”

Mesajul lui a fost preluat astăzi și de elevii Școlii Postliceale sanitare „Carol Davila” din Galați.

Iar gesturile simbolice au fost nenumărate, în special pentru că este Ziua Donatorului.

O angajată a Teatrului Dramatic din Galați și-a sărbătorit ziua de naștere chemându-și toți prietenii la centrul de transfuzii

Rodica Ajder, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați: „Sunt mulți colegi de la mine care, după ce își dau sufletul pe scenă, vin și dau și puțin din inima lor aici, la centrul de donare. Și fac asta periodic.”

Dacă într-o zi obișnuită, la centrul din Galați, vin 50 de persoane să doneze, astăzi erau 100 înscrise la primele ore.

Tinerii, impulsionați să doneze sânge pentru abonamente la festivalul Neversea

E drept, mulți tineri au fost impulsionați și de faptul că azi și mâine primesc, pe lângă alte beneficii, abonamente de patru zile la Neversea.

Andra Racoviță, tânără care donează pentru Neversea: „Am vrut și noi să vedem cum este. Și e momentul oportun să ne și bucurăm de ceva în plus. Am fost la Untold, la Neversea nu am fost până acum, deci e o experiență nouă.”

Camelia Stoichicescu, director Centrul de Transfuzii Galați: „Constat cu bucurie că numărul tinerior este în creștere – cei care vin și donează sânge. Până acum, cam 30% din cei care au donat sunt tineri și la prima donare.”

Ziua Mondială a Donatorului de Sânge a fost sărbătorită prima dată în 2004, la Johannesburg, în Africa de Sud și este marcată de Organizația Mondială a Sănătății drept un moment în care trebuie să le arătăm recunoștință tuturor celor care salvează vieți dezinteresat.