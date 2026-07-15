Platforma, aflată în prezent în faza de testare, va permite pacienților să consulte istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte documente generate în sistemul public de sănătate. Tot prin intermediul portalului vor putea fi realizate programări online la cabinetele și unitățile medicale aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. La rândul lor, medicii vor avea acces, cu acordul pacientului, la istoricul medical al acestuia, indiferent de unitatea sanitară în care au fost efectuate consultațiile sau investigațiile. Scopul este reducerea birocrației, evitarea investigațiilor repetate și facilitarea continuității actului medical. Autoritățile susțin că noua platformă informatică va înlocui infrastructura veche și va elimina problemele care au afectat în ultimii ani funcționarea sistemului informatic al CNAS, inclusiv blocajele asociate utilizării cardului de sănătate.

dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Problemele cele mai importante au cam dispărut. Suntem în etapa în care am înlocuit întreaga infrastructură hardware: ferma de servere, rețelele de calculatoare, bazele de date și licențele. Timpii de reacție au scăzut de la minute la milisecunde, așa cum este normal. Mai avem puțin de lucru. Suntem la un progres tehnic de peste 90%, iar la sfârșitul lunii august vom finaliza proiectul finanțat prin PNRR. Din 1 septembrie, toate obiectivele asumate prin PNRR vor fi îndeplinite. În paralel, dezvoltăm și partea software. Pe lângă optimizarea aplicațiilor existente, realizăm aplicații noi, precum portalul "Sănătatea Mea" și platforma de programări, care vor schimba fundamental modul în care funcționează sistemul de sănătate.

În momentul în care vorbim, sistemul funcționează. Ceea ce am oprit este modulul de utilizare a cardului de sănătate, pentru că pregătim integrarea cărții electronice de identitate.

Cardul de sănătate nu va fi înlocuit de la 1 septembrie. Din septembrie, cele două documente vor funcționa în paralel, deoarece emiterea cărților electronice de identitate se va face treptat și va dura, probabil, unul-două ani, până când întreaga populație va deține noul document.”

Moderator: Așadar, în acest moment pacientul poate beneficia de servicii medicale fără cardul de sănătate?

dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Da, desigur. Noi publicăm lunar, pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, informarea privind funcționarea sistemului și situațiile în care validarea sau semnarea cu cardul nu sunt disponibile. În prezent, validarea funcționează, însă semnarea cu cardul este suspendată pentru a permite implementarea utilizării cărții electronice de identitate.”

Moderator: Ați spus că, la un moment dat, se va renunța la cardul de sănătate. Vom avea datele medicale pe cartea de identitate?

dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: Se va renunța treptat la card, deoarece legea prevede că, odată cu introducerea cărții electronice de identitate, aceasta va avea și rolul de card de sănătate. Însă este important de precizat că nici pe cardul actual și nici pe noua carte de identitate nu sunt și nu vor fi stocate date medicale. Toate informațiile medicale sunt păstrate în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) și sunt accesate doar atunci când este nevoie, de către furnizorii de servicii medicale sau de pacient. Noua platformă va gestiona aproximativ 19 milioane de conturi și va permite interacțiunea directă dintre pacient și sistemul medical prin portalul "Sănătatea Mea".”

Moderator: Asta înseamnă că eu, ca pacient, îmi voi putea vedea propriul dosar medical?

dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Exact. Platforma funcționează deja în fază pilot la Spitalul din Oradea, unde este testată în trei cabinete. Din septembrie vom lansa la nivel național platforma de programări, care face parte din portalul "Sănătatea Mea". Portalul va cuprinde încă 11 module suplimentare, printre care accesul la istoricul medical, istoricul decontărilor, formularele medicale, rețetele și comunicarea dintre pacient și medic. Pacientul va putea intra în dialog cu medicul care l-a consultat sau i-a efectuat investigații, dacă dorește clarificări, iar medicul îi va putea răspunde în limita disponibilității sale. În secțiunea destinată formularelor medicale vor fi disponibile biletele de trimitere, scrisorile medicale, rețetele, recomandările pentru îngrijiri la domiciliu, concediile medicale și alte documente. Toate vor fi în format electronic și vor avea cod QR. Nu vor mai trebui tipărite. Atunci când pacientul merge la un alt medic, acesta va putea consulta documentele existente în platformă, cu acordul pacientului. De asemenea, pacientul le va putea vedea în propriul cont.”

Moderator: Cine va introduce aceste informații în sistem?

dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Nu se schimbă nimic față de modul actual de lucru. Personalul medical își va desfășura activitatea ca și până acum.

Toate informațiile rezultate în urma consultațiilor, investigațiilor sau spitalizărilor sunt deja introduse în sistemele informatice existente și vor deveni vizibile atât pacientului, cât și celorlalți medici autorizați.”

Moderator: Cum se va face accesul?

dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Există două modalități. Prima este prin validarea identității de către medic, care inițiază înscrierea pacientului în platformă. A doua, pe care o recomandăm, este autentificarea prin ROeID, identitatea digitală a României. După autentificare, utilizatorul primește o notificare pe telefon și confirmă accesul. Activarea contului ROeID durează câteva minute, iar validarea identității de către Autoritatea pentru Digitalizarea României poate dura între 24 și 72 de ore. Noua arhitectură hardware și software a fost proiectată special pentru a susține peste 20 de milioane de utilizatori simultan, fără limitări. Proiectul finanțat prin PNRR are o valoare de aproximativ 100 de milioane de euro. Vor exista și investiții suplimentare, deoarece sistemul va continua să se dezvolte și să se interconecteze cu alte platforme informatice ale statului. Platforma este construită modular, astfel încât să poată fi extinsă în permanență, în funcție de nevoile utilizatorilor și de evoluția celorlalte sisteme.”

Moderator: Va mai fi nevoie de fonduri suplimentare?

dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Da, pentru dezvoltări ulterioare și pentru menținerea sistemului la standarde moderne. Statul și-a asumat aceste investiții pentru ca platforma să funcționeze în permanență și să nu mai apară probleme precum cele din trecut.”

Moderator: Se vorbește de mulți ani despre subfinanțarea sistemului de sănătate. Cum poate fi rezolvată această problemă?

dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Sistemul finanțează spitalele prin două componente: plata serviciilor medicale și acoperirea influențelor salariale. Problema este că există spitale cu un grad foarte redus de ocupare a paturilor, iar finanțarea nu reflectă întotdeauna activitatea reală. Soluția este finanțarea cât mai apropiată de costurile reale și reorganizarea secțiilor care nu mai răspund nevoilor populației. Trebuie încurajate consorțiile între spitale, astfel încât acestea să colaboreze și să nu dubleze investigațiile și costurile pentru același pacient. Există deja exemple de bună practică la Târgu Mureș și în colaborarea dintre spitale din București și Buzău.”