Fie că ascultăm podcasturi, muzică sau vorbim la telefon, mulți dintre noi folosim căști audio ore întregi în fiecare zi. Iar riscul de infecție este real, avertizează oamenii de știință.

Un studiu din 2017 realizat pe 4.185 de australieni a arătat că participanții utilizau căști, în medie, între 47 și 88 de ore pe lună.

Recomandările medicale legate de căști se concentrează de obicei pe nivelul volumului și pe riscul de pierdere a auzului. De exemplu, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă menținerea volumului sub 60% din nivelul maxim al dispozitivului și folosirea funcțiilor care monitorizează expunerea la sunet.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.