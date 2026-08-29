Se afla la peste 2.400 de kilometri distanță, în Florida, SUA, unde locuiește de 15 ani, și era copleșită de griji pentru familie și prieteni.

O tehnică de respirație numită „box breathing” a ajutat-o să combată nopțile nedormite, scrie BBC.

„În momentele în care simt că nu pot face prea multe, cum ar fi atunci când stau întinsă în pat noaptea și mă uit la tavan... știu că mă va ajuta”, spune ea.

Maria, în vârstă de 31 de ani, a descoperit pentru prima dată tehnica „box breathing” în 2020. Urma un program de masterat în timp ce lucra cu normă întreagă, iar stresul provocat de cele două activități a devenit greu de gestionat odată cu izbucnirea pandemiei de Covid.

A cerut ajutorul unui terapeut, care a învățat-o această tehnică de respirație.

Metoda presupune să inspiri timp de patru secunde, să îți ții respirația timp de patru secunde, să expiri timp de patru secunde și apoi să îți ții din nou respirația timp de patru secunde, înainte de a inspira și a relua ciclul, explică Stuart Sandeman, specialist în tehnici de respirație.

„Intervalele pot avea durate diferite, însă toate trebuie să fie egale”, explică el. Tocmai acest model format din patru etape egale este cel care a dat numele tehnicii.

Stuart spune că „box breathing” este cel mai bine folosit înaintea unei situații stresante sau a unui eveniment care poate provoca anxietate, precum un examen sau o prezentare.

Nu există o durată prestabilită pentru practicarea tehnicii. Unele persoane simt efectele pozitive după doar câteva minute, în timp ce altele preferă să continue până la 15 minute.

Tehnicile de control al respirației își au originile în practici tradiționale precum yoga și sunt folosite de secole și în alte domenii, inclusiv în artele marțiale, spune Stuart.

„Box breathing” a devenit însă populară în epoca modernă deoarece poate „atât să concentreze mintea, cât și să ne ajute să ne echilibrăm sistemul nervos”.

El adaugă: „Este bine cunoscut faptul că membrii trupelor US Navy SEAL folosesc «box breathing». O practică înainte de a intra într-o situație ostilă.”

Stuart a predat tehnici de respirație inclusiv echipei naționale de fotbal a Angliei.

Maria, care lucrează ca manager de program pentru o companie de tehnologie din SUA, folosește tehnica înainte de culcare sau atunci când încearcă să adoarmă din nou după ce se trezește în timpul nopții.

Ultima etapă, cea mai importantă

Un studiu recent realizat în America de Nord privind eficiența „box breathing” a constatat că această tehnică ar putea preveni creșteri importante ale ritmului cardiac și ale altor indicatori ai stresului în cazul persoanelor aflate în situații de presiune ridicată.

Studiul, publicat în luna iunie în revista Comprehensive Psychoneuroendocrinology, a fost realizat de cercetători de la Texas State University și University of Toronto Mississauga.

Dr. Helen Garr, medic de familie care tratează doctori și asistenți medicali cu probleme de sănătate mintală, spune: „Recomand «box breathing» multora dintre pacienții mei, deoarece este unul dintre cele mai puternice trucuri susținute de dovezi pe care le avem pentru a prelua controlul asupra răspunsului nostru la stres și asupra sistemului nervos.”

Ea spune că ultima etapă a tehnicii – cea în care îți ții respirația după ce ai expirat – este cea care produce cea mai importantă schimbare la nivel fiziologic.

„Ceea ce se întâmplă în organismul nostru în timpul ultimei pauze este că reținem dioxid de carbon (CO2), iar atunci când creierul detectează nivelurile crescute de CO2, apare o senzație de panică. Simțim nevoia puternică de a respira.”

Această ultimă etapă ne antrenează să tolerăm mai bine nivelurile ridicate de CO2 din organism și să reducem senzația de stres, explică medicul. Oamenii respiră diferit atunci când sunt stresați, ceea ce duce la modificarea nivelurilor de CO2 din organism.