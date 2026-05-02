Un nou raport arată amploarea fenomenului şi efectele sale pe termen lung asupra populaţiei şi sistemelor de sănătate.

Sănătatea mintală precară afectează mai mult de una din cinci persoane din ţările OCDE şi din Uniunea Europeană (UE27) şi este estimată să reducă speranţa de viaţă sănătoasă cu 2,5 ani, fiind afectate în mod deosebit persoanele tinere, femeile şi cele cu statut socio-economic scăzut.

Raportul evidențiază amploarea fenomenului

Totodată, sănătatea mintală precară generează costuri de aproximativ 76 de miliarde de euro anual pentru economiile europene, echivalentul a circa 6% din bugetele totale de sănătate, potrivit unui raport publicat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Raportul subliniază că tulburările mintale reprezintă una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică şi economică, cu efecte care se extind dincolo de persoana afectată.

O parte semnificativă a acestor costuri apare întrucât afecţiunile psihice agravează bolile fizice, ceea ce duce la tratamente mai complexe şi mai costisitoare.

În plus, raportul estimează că aceste tulburări vor avea un impact major asupra pieţei muncii, determinând o reducere medie anuală de 1,7% a produsului intern brut (PIB) între 2025 şi 2050. Scăderea este determinată în principal de participarea mai redusă la muncă şi de scăderea productivităţii.

Tulburările afectează economia și munca

Potrivit OCDE, tulburările depresive majore, tulburările de anxietate generalizată şi tulburările legate de consumul de alcool vor reduce speranţa de viaţă sănătoasă în Uniunea Europeană cu 2,5 ani în următorii 25 de ani. Acest impact este echivalent cu aproximativ 28.000 de decese premature anual.

Raportul arată că prevalenţa tulburărilor mintale a crescut cu aproape 21% în ultimele două decenii în ţările OCDE.

În prezent, mai mult de una din cinci persoane din aceste state este afectată.

Tulburările de anxietate sunt cele mai frecvente, reprezentând aproximativ 40% din cazuri, urmate de depresie (20%) şi tulburări legate de consumul de substanţe (17%).

Anxietatea și depresia domină statisticile

Autorii notează că aceste cifre pot subestima amploarea reală, deoarece multe forme uşoare nu sunt diagnosticate sau nu sunt raportate, pe fondul stigmatizării şi al limitărilor sistemelor de sănătate.

Impactul nu este uniform în populaţie.

Femeile, tinerii şi persoanele cu statut socio-economic scăzut sunt mai afectate. În rândul copiilor şi tinerilor adulţi, prevalenţa este ridicată şi în creştere.

Datele OCDE arată că, în ultimii ani, peste un sfert dintre persoanele cu vârste între 15 şi 24 de ani au avut o tulburare mintală. Afecţiunile care debutează înainte de 24 de ani au o probabilitate mai mare să persiste la vârsta adultă dacă nu sunt tratate, cu consecinţe pe termen lung.

Tinerii sunt cei mai afectați

Raportul identifică mai mulţi factori sociali şi de mediu care contribuie la această evoluţie, inclusiv restricţiile din primele faze ale pandemiei de Covid-19, conflictele, instabilitatea geopolitică şi crizele economice.

De asemenea, anxietatea legată de schimbările climatice este menţionată ca o preocupare majoră pentru tineri, 84% dintre aceştia declarând îngrijorări moderate până la extreme privind viitorul planetei.

Folosirea excesivă a reţelelor sociale este semnalată ca un alt factor important, în special în rândul tinerilor.

În majoritatea ţărilor există politici naţionale dedicate sănătăţii mintale, însă raportul evidenţiază un deficit semnificativ de acces la tratament.

Aproximativ 67,5% dintre persoanele care au nevoie de îngrijire în Uniunea Europeană nu beneficiază de tratament.

Printre obstacole se numără costurile suportate direct de pacienţi pentru anumite terapii, lipsa serviciilor specializate în mediul rural şi deficitul de personal.

OCDE indică o tendinţă de reformă orientată spre mutarea îngrijirii din spitale către servicii comunitare, inclusiv în medicina primară, şcoli şi locuri de muncă. Autorii subliniază că intervenţiile timpurii şi preventive, în afara spitalelor, pot fi eficiente şi mai puţin costisitoare.