Edilul a participat la conferinţa "Construire Spital Regional de Urgenţă Craiova - Faza II. De la viziune la implementare", organizată de Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii.

"Este foarte importantă şi mâna de lucru. Vreau să vă spun că noi, municipalitatea, suntem pregătiţi inclusiv să asigurăm locuinţe pentru medici care vor veni din alte localităţi sau din alte ţări să lucreze în acest spital regional pentru că ne dorim ca nu numai această investiţie să fie cea mai importantă dintre instituţiile spitaliceşti şi din România, dar ne dorim ca şi mâna de lucru să fie cea pe care o aşteptăm cu toţii de prea mulţi ani de zile în Oltenia", a declarat primarul Craiovei.

Olguţa Vasilescu a subliniat că viitorul spital va fi cel mai mare din România şi a doua cea mai mare clădire din ţară, după Palatul Parlamentului.

"După Palatul Parlamentului va fi a doua cea mai mare clădire din România. (...) Eu trec săptămânal spre Bucureşti şi înapoi spre Craiova. Trec şi ziua, trec şi noaptea. Se munceşte non-stop acolo, lucrările nu doar că nu sunt întârziate, ci sunt în avans. Aşteptam să se termine la data la care este stabilit prin contract, pentru că această investiţie este foarte aşteptată în Craiova, este foarte aşteptată de medici care îşi doresc să lucreze nişte condiţii extraordinare de bune", a spus Olguţa Vasilescu.

Ea a precizat că spitalul va dispune de cea mai modernă aparatură din Uniunea Europeană.

"Vor avea cea mai modernă aparatură care există în Uniunea Europeană. Aşa cum am spus, cea mai mare clădire, cel mai mare spital din România. Îmi aduc aminte că acum 10 ani, când s-a pornit acest proiect şi s-a discutat prima oară despre el, Oltenia era regiunea cea mai vitregită din punct de vedere al spitalelor din România. Craiova la fel, deşi avea una dintre cele şase universităţi de medicină, oraşul nostru avea spitalele într-o stare aproape jalnică. Între timp şi noi am mai construit un spital cu patru corpuri, un spital municipal. Le-am finanţat pe toate celelalte care sunt în subordinea municipalităţii, am investit sume foarte serioase. La ora actuală, la toate verificările pe care le-am avut de la ANMC, am ieşit cu cel mai înalt grad al spitalelor din România", a afirmat edilul.