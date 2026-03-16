Patru pacienți internați au murit în acest an la Terapie intensivă, infectați cu această bacterie periculoasă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Focarul de infecție de la ATI, cu o bacterie extrem de periculoasă, rezistentă la antibiotice, a fost raportat de spital către Direcția de Sănătate Publică Neamț, pe 18 februarie.

Șapte pacienți internați aici au ieșit pozitivi la infecție, până la data de 13 martie. Patru dintre ei au murit în ATI. Conducerea Spitalului Județean spune că doar unul dintre ei ar fi decedat din cauza bacteriei. Toți cei șapte pacienți infectați au peste 60 de ani și suferă de multiple afecțiuni.

Un control al DSP, făcut la finalul lunii trecute în spital, a descoperit, printre altele – citez – neconformități privind condițiile de izolare a pacienților, de respectare a procedurilor de curățenie și dezinfecție și de amenajare a spațiilor destinate personalului. Spitalul a fost amendat cu 30.000 de lei, iar DSP a dispus măsuri pentru rezolvarea problemelor, inclusiv reinstruirea personalului.

Deocamdată, la spital au loc două anchete administrative, ale Direcției de Sănătate Publică și ale Institutului de Sănătate Publică.”