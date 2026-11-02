Consumul regulat de ceai poate proteja inima, dar are și unele riscuri. La ce trebuie să fim atenți

Stiri Sanatate
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Consumul regulat de ceai ar putea aduce beneficii importante pentru sănătatea inimii și a vaselor de sânge, potrivit unui studiu la care au participat aproape 500.000 de adulți.

autor
Ines Paris

Un studiu amplu, realizat pe aproape 486.000 de adulți, a constatat că persoanele care beau regulat ceai au un risc cu 11% mai mic de a dezvolta boli cardiovasculare și vasculare, conform ScienceDaily.com.

Cel mai scăzut risc a fost asociat cu un consum de aproximativ 6-8 cești pe zi, iar ceaiul negru a prezentat beneficii mai constante decât ceaiul verde.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care consumau ceai în mod regulat prezentau un risc mai scăzut de a dezvolta mai multe tipuri de boli vasculare, comparativ cu cele care nu beau ceai.

Cu toate acestea, rezultatele au scos la iveală și câteva diferențe neașteptate. Tipul de ceai, concentrația acestuia și chiar temperatura la care era consumat au fost asociate cu sănătatea vasculară.

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În timp ce anumite obiceiuri legate de consumul de ceai au fost asociate cu un risc mai scăzut de îmbolnăvire, consumul de ceai la temperaturi extrem de ridicate a avut o asociere opusă.

Cercetarea, publicată în revista „Journal of Internal Medicine”, oferă noi perspective asupra modului în care o băutură consumată zilnic ar putea fi legată de sănătatea cardiovasculară pe termen lung.

Studiul dezvăluie o legătură între consumul de ceai și sănătatea vasculară

Studiul a inclus 485.934 de adulți din China, care au fost monitorizați pe o perioadă de 9 ani. În acest interval, cercetătorii au înregistrat 14.863 de cazuri de boli vasculare.

Printre afecțiunile analizate s-au numărat:

  • Bolile cardiovasculare, care afectează inima și vasele de sânge.
  • Bolile cerebrovasculare, care implică vasele de sânge ce alimentează creierul.
  • Bolile cardiace pulmonare, în care problemele pulmonare sau ale vaselor de sânge din plămâni suprasolicită inima.
  • Boala arterială periferică, care apare atunci când arterele ce transportă sângele către zone precum picioarele se îngustează sau se blochează.

Deși aceste afecțiuni vizează diferite părți ale organismului, ele au ceva în comun: perturbă circulația sângelui, responsabilă de transportul oxigenului și al nutrienților către organe și țesuturi.

Atunci când au comparat obiceiurile de consum al ceaiului cu apariția acestor boli, cercetătorii au constatat că un consum regulat de ceai era asociat cu un risc cu 11% mai mic pentru totalul afecțiunilor vasculare analizate.

Relația părea să varieze și în funcție de cantitatea consumată. În rândul persoanelor care beau ceai cel puțin o dată pe săptămână, cel mai scăzut risc estimat a fost observat la un consum de aproximativ șase până la opt cești pe zi.

Acest lucru nu înseamnă neapărat că un consum mai mare de ceai previne direct bolile sau că toată lumea ar trebui să bea această cantitate. Deoarece cercetarea a fost una observațională, aceasta a putut identifica asocieri între consumul de ceai și rezultatele privind sănătatea, dar nu a putut demonstra că ceaiul în sine a fost responsabil pentru aceste diferențe.

Ceaiul negru sau ceaiul verde

Ceaiul negru a prezentat asocieri mai constante cu reducerea riscului de boli vasculare decât ceaiul verde, deși ambele provin din aceeași plantă (Camellia sinensis).

Diferențele țin de procesare și de gradul de oxidare. Ambele conțin polifenoli, compuși cu proprietăți antioxidante care pot susține sănătatea vaselor de sânge.

Totodată, studiul a arătat că ceaiul de concentrație moderată a fost asociat cu cel mai scăzut risc vascular, ceea ce sugerează că un ceai mai concentrat nu înseamnă neapărat mai multe beneficii.

Consumul de ceai prea fierbinte poate avea riscuri neașteptate

Consumul de ceai foarte fierbinte, până la punctul de a provoca arsuri, a fost asociat cu un risc crescut de boli vasculare, spre deosebire de consumul obișnuit de ceai.

Deși studiul nu a stabilit o temperatură exactă la care ceaiul devine dăunător și nici nu a demonstrat o legătură directă de cauzalitate, rezultatele sugerează că temperatura băuturii este un factor important.

Prin urmare, este recomandat să lăsăm ceaiul să se răcească înainte de consum.

Ceaiul, mișcarea și fumatul pot influența împreună sănătatea vasculară

Cercetătorii au analizat și modul în care consumul de ceai se raportează la alți factori ai stilului de viață, inclusiv fumatul și activitatea fizică.

Analiza a arătat că persoanele care beau regulat ceai, nu sunt fumătoare în prezent și au un nivel ridicat de activitate fizică au prezentat cel mai scăzut risc de boli vasculare.

„Analizele comune au arătat că obiceiul de a consuma ceai, statutul de fumător și activitatea fizică au fost asociate împreună cu riscul vascular, combinația favorabilă dintre consumul regulat de ceai, absența fumatului în prezent și un nivel ridicat de activitate fizică fiind asociată cu cel mai scăzut risc”, au scris autorii studiului.

Aceste rezultate subliniază importanța evaluării stilului de viață în ansamblu, în locul concentrării asupra unui singur aliment sau a unei singure băuturi.

Activitatea fizică regulată susține sănătatea cardiovasculară în mai multe moduri, inclusiv prin îmbunătățirea circulației, contribuția la reglarea tensiunii arteriale și susținerea funcționării inimii și a vaselor de sânge.

România, te iubesc! Emisiunea integrală din 1 noiembrie 2026

Sursa: Science Daily

Etichete: ceai, beneficii, sanatate,

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