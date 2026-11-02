Consumul regulat de ceai poate proteja inima, dar are și unele riscuri. La ce trebuie să fim atenți

Un studiu amplu, realizat pe aproape 486.000 de adulți, a constatat că persoanele care beau regulat ceai au un risc cu 11% mai mic de a dezvolta boli cardiovasculare și vasculare, conform ScienceDaily.com.

Cel mai scăzut risc a fost asociat cu un consum de aproximativ 6-8 cești pe zi, iar ceaiul negru a prezentat beneficii mai constante decât ceaiul verde.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care consumau ceai în mod regulat prezentau un risc mai scăzut de a dezvolta mai multe tipuri de boli vasculare, comparativ cu cele care nu beau ceai.

Cu toate acestea, rezultatele au scos la iveală și câteva diferențe neașteptate. Tipul de ceai, concentrația acestuia și chiar temperatura la care era consumat au fost asociate cu sănătatea vasculară.

În timp ce anumite obiceiuri legate de consumul de ceai au fost asociate cu un risc mai scăzut de îmbolnăvire, consumul de ceai la temperaturi extrem de ridicate a avut o asociere opusă.

Cercetarea, publicată în revista „Journal of Internal Medicine”, oferă noi perspective asupra modului în care o băutură consumată zilnic ar putea fi legată de sănătatea cardiovasculară pe termen lung.

Studiul dezvăluie o legătură între consumul de ceai și sănătatea vasculară

Studiul a inclus 485.934 de adulți din China, care au fost monitorizați pe o perioadă de 9 ani. În acest interval, cercetătorii au înregistrat 14.863 de cazuri de boli vasculare.

Printre afecțiunile analizate s-au numărat:

Bolile cardiovasculare, care afectează inima și vasele de sânge.

Bolile cerebrovasculare, care implică vasele de sânge ce alimentează creierul.

Bolile cardiace pulmonare, în care problemele pulmonare sau ale vaselor de sânge din plămâni suprasolicită inima.

Boala arterială periferică, care apare atunci când arterele ce transportă sângele către zone precum picioarele se îngustează sau se blochează.

Deși aceste afecțiuni vizează diferite părți ale organismului, ele au ceva în comun: perturbă circulația sângelui, responsabilă de transportul oxigenului și al nutrienților către organe și țesuturi.

Atunci când au comparat obiceiurile de consum al ceaiului cu apariția acestor boli, cercetătorii au constatat că un consum regulat de ceai era asociat cu un risc cu 11% mai mic pentru totalul afecțiunilor vasculare analizate.

Relația părea să varieze și în funcție de cantitatea consumată. În rândul persoanelor care beau ceai cel puțin o dată pe săptămână, cel mai scăzut risc estimat a fost observat la un consum de aproximativ șase până la opt cești pe zi.

Acest lucru nu înseamnă neapărat că un consum mai mare de ceai previne direct bolile sau că toată lumea ar trebui să bea această cantitate. Deoarece cercetarea a fost una observațională, aceasta a putut identifica asocieri între consumul de ceai și rezultatele privind sănătatea, dar nu a putut demonstra că ceaiul în sine a fost responsabil pentru aceste diferențe.