Îngrijorarea exprimată de psihologi vine în contextul în care un sondaj realizat de Societatea Britanică de Psihologie (BPS) a relevat că specialiştii au constatat o creştere cu 49% în ultimele 12 luni a numărului de pacienţi care au utilizat IA pentru a obţine sprijin, potrivit Agerpres.

Un membru al BPS şi-a exprimat îngrijorarea pentru faptul că pacienţii au declarat că apelează la tehnologie deoarece aceasta le oferă un sentiment de "siguranţă", avertizând că există riscul unei izolări crescânde, care poate să afecteze starea de bine.

Sondajul BPS, realizat pe un eşantion de 197 de psihologi, consilieri şi psihoterapeuţi, a relevat că şapte din zece dintre aceştia sunt oarecum îngrijoraţi sau foarte îngrijoraţi de faptul că pacienţii utilizează IA pentru sprijin în domeniul sănătăţii mintale.

Aproape nouă din zece (88%) şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa supravegherii clinice, în timp ce o proporţie similară (87%) s-a declarat preocupaţi de faptul că IA ar putea să furnizeze informaţii inexacte.

Aproximativ 80% au declarat în cadrul sondajului că sunt îngrijoraţi de faptul că pacienţii lor devin prea dependenţi de tehnologie, în timp ce aproximativ trei sferturi (76%) au afirmat că acest lucru afectează negativ bunăstarea pacienţilor.

Specialiștii avertizează asupra riscurilor utilizării inteligenței artificiale în terapia pentru sănătatea mintală

"Acest studiu arată că există motive reale de îngrijorare pentru cei care utilizează IA în terapia de sănătate mintală, iar această îngrijorare provine direct de la profesioniştii din domeniul psihologiei, care se află în prima linie şi oferă sprijin vital în persoană", a declarat Laura Dean, preşedinta BPS.

"Riscul ca chatboturile IA cu acces liber şi nereglementate să ofere sfaturi necalificate şi dăunătoare rămâne foarte real", a precizat ea.

Dean a avertizat că integrarea IA în domeniul sănătăţii "poate să funcţioneze doar cu măsurile de protecţie adecvate, care să-i protejeze atât pe profesioniştii din domeniul psihologiei, cât şi persoanele pe care aceştia le sprijină".

"Deşi IA oferă numeroase beneficii, aceasta nu poate să înlocuiască elementul uman esenţial în îngrijirea sănătăţii mintale", a subliniat preşedinta BPS.

"Sunt necesare mai multe cercetări şi perspective din partea practicienilor din domeniul psihologiei, precum şi a persoanelor care solicită sprijin folosind instrumente IA, pentru a înţelege cum şi unde serviciile terapeutice conduse de oameni şi IA pot fi integrate în siguranţă pentru a oferi îngrijire şi rezultate potrivite", a precizat Dean.

Tot mai mulți copii și adolescenți apelează la inteligența artificială pentru sfaturi și sprijin emoțional

Un practician chestionat în cadrul sondajului a declarat pentru BPS: "Mă îngrijorează faptul că nu înţeleg exact ce face IA, cum funcţionează şi cum ajunge la răspunsurile sale. De asemenea, mă îngrijorează faptul că oamenii apelează la IA pentru că li se pare 'mai sigur' - evitând riscul relaţional de a construi încredere cu o altă fiinţă umană - şi, prin urmare, accentuând izolarea şi lipsa abilităţilor sociale şi a contactului în societate, ceea ce este direct legat de calitatea vieţii şi de starea de bine".

Un alt practician a făcut apel la "responsabilitate", adăugând: "IA este adesea percepută ca fiind 'gratuită', dar din această cauză, la fel ca în cazul multor platforme sociale, companiile care le administrează au mână liberă să facă ce doresc, având responsabilităţi legale minime sau chiar deloc".

Sondajul BPS vine după un studiu realizat pe un eşantion de 2.000 de copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 11 şi 17 ani de către organizaţia Barnardo's şi Societatea Naţională de Consiliere şi Psihoterapie (NCPS) din Marea Britanie, conform căruia mai mult de patru din zece respondenţi (43%) au folosit IA pentru a primi sfaturi sau suport emoţional.

"Rezultatele acestui sondaj reflectă ceea ce auzim de la oameni şi ceea ce observăm prin dovezile care apar şi anume că şi utilizarea ocazională a IA generative poate provoca daune. Sunt încă multe lucruri necunoscute despre această tehnologie nouă şi în continuă schimbare, în special în ceea ce priveşte impactul utilizării pe termen lung", a declarat Rosie Weatherley, manager de conţinut informaţional la organizaţia caritabilă Mind.

"Susţinem instrumentele digitale care-i ajută pe oameni să se orienteze în informaţii pentru a înţelege mai bine sănătatea mintală şi serviciile la care au acces, însă acestea nu trebuie să înlocuiască îngrijirea de calitate, în cadrul căreia oamenii se simt ascultaţi şi înţeleşi cu adevărat", a adăugat ea.

"Ştim că oamenii încă apreciază sprijinul uman mai mult decât instrumentele IA şi nu trebuie să pierdem din vedere acest lucru", a adăugat Weatherley.