Cozmin Mihai, psihiatru, despre dependența de jocurile de noroc: „O tulburare psihiatrică ce se poate agrava”

Dr. Cozmin Mihai, medic specialist psihiatru, a publicat un text despre dependența pentru jocurile de noroc (ludomania sau gambling).

IATĂ TEXTUL INTEGRAL:

Jocul patologic de noroc sau ludomania se manifestă printr-o inabilitate de a rezista tentației de a frecventa jocuri de noroc și reprezintă un comportament persistent și repetitiv care determină un mare disconfort. Evoluția acestei dependențe este prezentă pentru o perioadă lungă de timp, de cel puțin un an de zile. Persoanele afectate riscă bani sau bunuri materiale în speranța că vor obține o valoare mai mare prin jocurile de noroc, acest comportament având consecințe negative asupra vieții personale, familiale și profesionale.

De secole, aceste jocuri au constituit metode de relaxare și de petrecere a timpului liber, însă cu timpul au devenit o problemă în adicțiile pe care le au asupra jucătorilor. La fel se întâmplă și în România unde statul încasează miliarde pe an din aceste jocuri și te pun pe gânduri cine este dependentul, statul sau jucătorii ?...sute de mii de dependenți care își pierd veniturile fără a se impune metode de rezolvare a acestui fenomen de masacru economic și de supraviețuire.

Dependența de jocurile de noroc reprezintă o tulburare psihiatrică ce se poate agrava dacă nu se intervine la timp cu sprijinul specialiștilor în sănătate mintală.

Ludomania ia naștere odată cu primele întâlniri cu jocurile de noroc, de cele mai multe ori în perioada adolescenței sau a adultului tânăr deoarece creierul este încă în formare și totodată vulnerabil la comportamentele dependente. Jucătorii învață acest comportament de la membrii familiei sau de la prietenii care obișnuiesc să joace și care le insuflă această plăcere viciată de petrecere a timpului liber. Dependența se dezvoltă ușor și sigur pe parcursul mai multor ani iar în timp crește atât frecvența participării cât și sumele pariate.

Tulburarea prezintă trei grade de severitate ușoară, moderată și severă putându-se agrava dacă nu se iau măsurile necesare la timpul potrivit. În forma severă, jucătorii își pun în pericol serviciul și relațiile interumane, bazându-se mereu că cei din jur îi vor ajuta să își recupereze pierderile suferite.

Într-un mod cu totul eronat și bolnăvicios, jucătorii patologici cred cu ardoare că banii reprezintă cauza cât și soluția problemelor cu care se confruntă în viața de zi cu zi.

Adresabilitatea către serviciile de sănătate mintală

Procentul celor care solicită ajutor de specialitate nu este unul foarte mare deoarece mulți nu știu că acest viciu este încadrat într-un diagnostic psihiatric care poate avea rezolvare terapeutică. Unii dintre cei care ajung în cabinetul de psihiatrie au și alte probleme anexe acestei tulburări precum depresie, anxietate, tulburări de personalitate și tulburări de somn; deoarece ajung destul de târziu la medicul specialist. Din acest motiv, al întârzierii către un ajutor specializat, gradul afecțiunii este de cele mai multe ori unul moderat sau chiar sever.

Din relatările unei persoane dependente: ,,eu personal nu cred că sunt prea mulți jucători care se gândesc cu adevărat să caute sau să primească ajutor. Cred ca singurii ,,specialiști’’ la care apelăm în general sunt tot din breasla noastră, cum ar fi alți jucători. Eu unul personal nu m-am gândit niciodată să cer ajutor...nu am crezut că există o persoană sau un lucru care ar putea să te ajute să treci peste și mai cred că există o marjă de 0,05 % dintre jucători care se gândesc să apeleze la un specialist”.

Trecerea de la sportul ocazional la cel de ,,performanță”

Cei care prezintă această tulburare simt nevoia de a juca sume tot mai mari de bani pentru a obține aceeași plăcere. Astfel se instalează neliniștea atunci când încearcă să reducă sau să oprească jocul de noroc. De cele mai multe ori aceste persoane au încercat în nenumărate rânduri să își controleze, reducă sau chiar să stopeze jocul dar fără a avea succes. Dependenții sunt mereu interesați de jocurile de noroc și gândurile le sunt mereu înspre a retrăi experiențe anterioare și a obține bani cu care să joace; tocmai de aceea le sunt perturbate toate activitățile cotidiene.

Pentru unii dintre aceștia, jocul de noroc este o modalitate de a înlătura o dispoziție negativă precum nefericirea, vinovăția, manifestările anxioase sau stările depresive. Se ajunge la minciună pentru a ascunde gradul de implicare a acestuia în jocurile de noroc. De aici nu mai este decât un pas înspre pierderea relațiilor, a căsniciei, a locului de muncă și chiar trecerea la ilegalități precum furt, fraudă, delapidare; totul pentru a face rost de banii cu care să joace din nou și de a-și ,,recupera pierderile”.

Din relatările unei persoane dependente: ,,trecerea mea de la jocul ocazional la cel dependent a fost foarte rapidă. Imi amintesc că am jucat prima oară o sumă destul de mare și am reușit să câștig de patru ori mai mult și automat mi s-a imprimat ideea că acolo este locul unde pot face bani. Estimez că într-o lună, maxim două, am devenit dependent”.

Riscurile ludomaniei

Riscurile se înmulțesc atât de repede încât aproximativ jumătate dintre cei aflați în tratament pentru jocul patologic de noroc prezintă ideație suicidară și aproximativ 17 % au avut deja o tentativă suicidară în antecedente. În fiecare zi un australian se sinucide din cauza jocurilor de noroc. Asta pentru că acest comportament dependent fără un sprijin terapeutic conduce în timp la o neacceptare pentru destinul biciuit de ei înșiși cât și pentru toate pierderile suferite. În plus, aceștia riscă să își piardă familia, prietenii, locul de muncă și în unele cazuri ajung chiar homeless.

Un dependent de jocuri îmi spune că ,,riscuri avem peste tot zi de zi dar în cazul jocurilor situația este diferită. Riști să pierzi tot, inclusiv viața și nu de puține ori am avut gânduri sinucigașe. Am pierdut familia, am pierdut aproape tot ce se putea pierde în viața asta. Am pierdut pe partea materială, sentimentală...jocurile nu se rezumă doar la a pierde bani.

Nu de puține ori aceste jocuri iți taie tot cheful de viață. Ești mereu încruntat, nesigur și stresat. Viata ta este o minciună. Minți constant în căutarea banilor pentru a-ți alimenta adrenalina”. Am fost afectat ani la rând. De multe ori simțeam că nu am nici un rost în viață.”

Sunt și alte afecțiuni mai grave în sfera psihiatrică însă această tulburare poate atrage asupra ei un dezastru personal. Jucătorii care nu își conștientizează drama în care ei sunt actorii principali, îi poate conduce încet și sigur înspre un faliment total.

Afectarea capacității de muncă

Puțini știu că acești jucători pot deveni extrem de sensibili în job-urile pe care le au și asta din cauza dependenței pentru jocurile de noroc. Capacitatea de concentrare este scăzută în activitățile profesionale pentru că atenția este focusată pe dorința de a juca. Situația se complică și adesea ajung să împrumute bani de la colegi, să lipsească nemotivat de la serviciu și chiar să comită infracțiuni economice pentru a avea banii necesari jocului și pentru a-și ,,acoperi” datoriile create.

Australia înregistrează cei mai mulți dependenți de jocuri de noroc din lume, de aceea au loc și foarte multe furturi de la locul de muncă, sumele furate fiind extrem de mari. În perioada 2012-2016 s-au comis sute de furturi, prejudiciul final fiind de aproximativ 100 milioane dolari. Printre cei care au furat de la locul de muncă au fost femei într-un procent de aproximativ 70% iar banii furați au fost folosiți pentru jocuri de noroc.

Din relatările unei persoane dependente: ,,azi nu am mai fost la muncă deloc doar pentru a-mi alimenta dependența și am pierdut bani. Jocurile afectează orice capitol al vieții incluzând cel al muncii”.

Este foarte important ca un angajator să își monitorizeze atent angajații dependenți de jocuri de noroc și să îi trimită către terapie. În felul acesta vor salva o viață de la un eșec premeditat, vor proteja bunul mers al societății și vor evita eventualele probleme financiare ale acesteia.

Tratamentul

Conștientizarea este cea mai mare problemă a acestora și totodată dorința de a scăpa de ,,patima” tradusă prin această afecțiune psihiatrică. Este foarte important ca dependenții să își facă o introspecție și să își depisteze cauzele stărilor negative pentru că acestea îi conduc adesea înspre dorința de a rejuca.

Jucătorii nu realizează faptul că au probleme decât atunci când ajung să treacă din banca ,,învingătorilor” în cea a ,,pierzătorilor”. Totul începe odată cu înregistrarea primelor câștiguri care le încarcă rezervorul cu dopamină și își imaginează că vor ajunge bogați din aceste jocuri. Dorința aceasta de a face banii cât mai ușor îi face extrem de vulnerabili pentru această tulburare.

Tratamentul este bazat pe medicație psihiatrică, psihoterapie, grupuri de suport și sprijin familial. Acesta este recomandat pe o perioadă mai mare de timp în funcție de gradul afectării.

Dependenții își pot introduce în programul zilnic diverse sporturi în echipă pentru că acestea le vor atenua atenția focusată adesea numai pe jocuri individuale cu mare risc. Banii pe care îi au programați pentru jocuri îi pot folosi pentru cadouri sau voluntariat. Oricât de banale ar fi aceste exerciții, ele vor spori dispoziția și ambiția, scăzând din impulsul de a juca.

Sprijinul societății pentru cei afectați

Jucătorii cât și apropiații acestora pot fi informați prin diverse campanii cu ajutorul mass-mediei despre ce înseamnă jocul patologic de noroc, cum îi influențează și cum se pot trata. Apăsarea butoanelor din mass-media îi poate trezi la realitatea că nu este doar un viciu, o patimă ci este și o tulburare psihică înregistrată în manualul de psihiatrie.

Precum în toate afecțiunile psihiatrice, conștientizarea și primul pas înspre a cere ajutorul unui specialist în sănătate mintală reprezintă primii pași către vindecare.