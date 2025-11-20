Cele patru greşeli care sabotează orice rutină de skincare. Medic dermatolog: „Îmbătrânesc prematur pielea”

O rutină de îngrijire impecabilă nu garantează un ten ideal fără un stil de viaţă sănătos şi o hidratare corectă, atrage atenţia medicul dermatolog Michela Gingirov.

Ea explică faptul că alcoolul şi tutunul îmbătrânesc pielea, iar lipsa hidratării şi a somnului au efecte nedorite asupra tenului, relatează News.ro.

„Degeaba avem o rutină de skin care e extrem de bine pusă la punct dacă dormim patru ore, bem două pahare de apă pe zi, consumăm alcool şi fumăm. Alcoolul şi fumatul îmbătrânesc prematur pielea, lipsa de somn accentuează cearcănele şi deshidratează faţa, iar lipsa de hidratare internă, la fel, nu ne oferă un suport bun pentru toate celelalte proceduri pe care noi le facem în cabinet”, a afirmat Michela Gingirov, joi seară, la Medika Tv.

Dermatologul a subliniat că şi zahărul în exces poate influenţa negativ tenul

”Deci este foarte important să se pornească de la un stil de viaţă echilibrat, să nu exagerăm cu zahărul, pentru că este foarte corelat cu apariţia de leziuni de tip acnee, ne hidratăm intens, facem sport dacă avem timp”, a adăugat medicul.

Rutinele complicate de skincare promovate pe rețelele sociale pot face mai mult rău decât bine, avertizează dermatologii. Pe TikTok, YouTube sau Instagram pare să existe mereu cineva care prezintă o rutină complexă de îngrijire a pielii, în mai mulți pași, pe care o recomandă cu entuziasm.

Adesea, aceste rutine includ produse scumpe precum mucina de melc sau măști cu terapie cu lumină roșie, despre care se afirmă că hidratează pielea sau estompează liniile fine, scrie Associated Press.

