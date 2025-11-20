Cele patru greşeli care sabotează orice rutină de skincare. Medic dermatolog: „Îmbătrânesc prematur pielea”

Stiri Sanatate
20-11-2025 | 21:25
rutina skincare
Shutterstock

O rutină de îngrijire impecabilă nu garantează un ten ideal fără un stil de viaţă sănătos şi o hidratare corectă, atrage atenţia medicul dermatolog Michela Gingirov.

autor
Aura Trif

Ea explică faptul că alcoolul şi tutunul îmbătrânesc pielea, iar lipsa hidratării şi a somnului au efecte nedorite asupra tenului, relatează News.ro.

„Degeaba avem o rutină de skin care e extrem de bine pusă la punct dacă dormim patru ore, bem două pahare de apă pe zi, consumăm alcool şi fumăm. Alcoolul şi fumatul îmbătrânesc prematur pielea, lipsa de somn accentuează cearcănele şi deshidratează faţa, iar lipsa de hidratare internă, la fel, nu ne oferă un suport bun pentru toate celelalte proceduri pe care noi le facem în cabinet”, a afirmat Michela Gingirov, joi seară, la Medika Tv.

Dermatologul a subliniat că şi zahărul în exces poate influenţa negativ tenul

”Deci este foarte important să se pornească de la un stil de viaţă echilibrat, să nu exagerăm cu zahărul, pentru că este foarte corelat cu apariţia de leziuni de tip acnee, ne hidratăm intens, facem sport dacă avem timp”, a adăugat medicul.

Citește și
medic de familie
Un medic din Craiova este acuzat de trafic de persoane pentru exploatarea unei femei prin muncă. Ce era forțată să facă

Rutinele complicate de skincare promovate pe rețelele sociale pot face mai mult rău decât bine, avertizează dermatologii. Pe TikTok, YouTube sau Instagram pare să existe mereu cineva care prezintă o rutină complexă de îngrijire a pielii, în mai mulți pași, pe care o recomandă cu entuziasm.

Adesea, aceste rutine includ produse scumpe precum mucina de melc sau măști cu terapie cu lumină roșie, despre care se afirmă că hidratează pielea sau estompează liniile fine, scrie Associated Press.

30 de ani de PRO TV. 2015 - anul în care România a plâns la Colectiv și a manifestat în stradă împotriva corupției

Sursa: News.ro

Etichete: alcool, medic, produse, ten,

Dată publicare: 20-11-2025 21:25

Articol recomandat de sport.ro
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Citește și...
Un medic din Craiova este acuzat că a obligat o pacientă să muncească ca menajeră în casa lui și a rudelor sale
Stiri actuale
Un medic din Craiova este acuzat că a obligat o pacientă să muncească ca menajeră în casa lui și a rudelor sale

Caz revoltător în Craiova. Un medic ar fi profitat de vulnerabilitatea unei paciente pe care a ținut-o doi ani drept menajeră, fără să o plătească.

Un medic din Craiova este acuzat de trafic de persoane pentru exploatarea unei femei prin muncă. Ce era forțată să facă
Stiri actuale
Un medic din Craiova este acuzat de trafic de persoane pentru exploatarea unei femei prin muncă. Ce era forțată să facă

Un medic din Craiova este vizat de un dosar penal, fiind suspectat că ar fi exploatat prin muncă o femeie, pe care a pus-o să facă curăţenie în locuinţa sa şi a membrilor familiei sale, dar şi în locaţii unde urmau să aibă loc diferite evenimente.

Medic: Mortalitatea prin cancer de col uterin este uriașă în România din cauza vaccinării reduse. Câte cazuri sunt în 2025
Stiri Sanatate
Medic: Mortalitatea prin cancer de col uterin este uriașă în România din cauza vaccinării reduse. Câte cazuri sunt în 2025

Mortalitatea pusă pe seama cancerului de col uterin este foarte mare în România, cu o incidenţă care nu se cunoaşte exact în realitate, a spus Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar în ginecologie şi chirurgie oncologică pentru News.ro.

Recomandări
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un
Stiri externe
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune.  

Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO
Stiri Justitie
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară, sub escortă, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost trimiși în judecată, în septembrie, alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis
Stiri Justitie
Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Noiembrie 2025

51:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28