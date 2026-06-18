56% dintre adulții din România se spală pe dinți de două ori pe zi, potrivit unui studiu realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi. Pentru cei mai mulți, periajul de seară are loc după ultima masă. Dar când vine vorba de cel de dimineață, abordările sunt diferite.

Periajul de dimineață stârnește opinii diferite

Florin Matache: „Când mă duc la baie, ăsta-i primul lucru pe care îl fac, mă spăl pe dinți.”

Lidia Radu: „În timpul nopții se multiplică bacteriile în cavitatea bucală și e bine să nu le ingerezi.”

Mihaela Brătășanu: „Prefer gustul de cafea să aibă gust de cafea, nu de mentă.”

Reporter: „Adică de pastă de dinți. Deci după?”

Mihaela Brătășanu: „Dacă... cred că sar peste, să rămână gustul de cafea.”

Alimentele acide influențează decizia periajului

Specialiștii spun că unele alimente consumate la micul dejun, precum sucul de portocale, cafeaua și pâinea prăjită, au un caracter acid și pot afecta smalțul dinților. Din acest motiv, periajul imediat după masă nu este recomandat, pentru că slăbește și mai mult acest strat protector.

Gabriela Anghel, medic stomatolog: „Este de preferat să ne spălăm înainte, pentru că altfel bacteriile din cavitatea bucală care se produc pe timpul nopții se pot amesteca cu alimentele, rezultă acizi apoi, care cariază dinții.”

Un studiu realizat în India, pe parcursul a 18 luni, pe trei grupuri de studenți la stomatologie, care s-au oferit voluntari, are o altă concluzie. Spălatul pe dinți după micul dejun este mai eficient, pe termen lung, în reducerea numărului bacteriilor care produc carii. Totuși, autorii au precizat că este nevoie de cercetări suplimentare.